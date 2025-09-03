मैंने भी लिया संन्यास, महाराजश्री ही मेरे गुरु; हरिद्वार में बोले आरिफ मोहम्मद खान

हरिद्वार एक कार्यक्रम में पहुंचे आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि देवभूमि विश्व की सबसे पवित्र धरा है। मैं, किसी भी स्थान पर रहूं लेकिन महाराज की कृपा मुझे इस तीर्थनगरी में खींच लाती है। मैंने भी अपने जीवन में संन्यास ले लिया है।

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मैंने भी अपने जीवन में संन्यास लिया है और मैं महाराजश्री को अपना गुरु मानता हूं। उनका सानिध्य मेरे जीवन में सदैव सर्वोंच्च रहा है। कहा कि मैं, किसी भी स्थान पर रहूं लेकिन महाराज की कृपा मुझे इस तीर्थनगरी में खींच लाती है। आरिफ मोहम्मद ने मंगलवार को स्वामी भूमानंद अस्पताल के विस्तार के लोकार्पण अवसर पर यह बातें कही।

आरिफ मोहम्मद ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड विश्व की सबसे पवित्र धरा है, क्योंकि यह तीर्थों की पुण्य भूमि, मां गंगा जी का वास और प्रसिद्ध चार धाम भी हैं। भूमापीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ महाराज के 121वें प्रकट महोत्सव पर उन्होंने नव निर्मित ओपीडी भवन का शुभारंभ कर अच्युतानंद तीर्थ और उनकी माता सरोज बाला से आशीर्वाद लिया।

वहीं प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने एमआरआई सेंटर का लोकार्पण किया। संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे चिकित्सकों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर स्व. सेठ इंद्र प्रकाश और स्व. निर्मला देवी की स्मृति में उनके पुत्र सुरेश कुमार गर्ग ने एक हॉल का निर्माण कर संस्था को समर्पित किया।

चार सौ बेड का अत्याधुनिक अस्पताल राज्यपाल ने कहा कि पूज्य महाराज के अथक प्रयासों से आज हरिद्वार को 400 बेड वाला अत्याधुनिक धर्मार्थ अस्पताल मिला है। भविष्य में इसे ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं।