दिल्ली की एजेंसी से हायर की थी नौकरानी, परिवार को बेहोश करके लूटने का था प्लान

हरिद्वार से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक घर में नौकरानी बनकर आई दो महिलाओं ने पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने की कोशिश की। नौकरानी घर में चोरी करने का प्लान बना रही थी।

हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र की आरके एनक्लेव कॉलोनी में गुरुवारको सर्राफा कारोबारी को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने और चोरी की नीयत से भागने वाली दोनों नौकरानियों को दिल्ली की एक एजेंसी से हायर किया गया था।

पुलिस ने शुरू की तलाश इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। चार दिन पहले ही सर्राफा कारोबारी ने दोनों नौकरानियों को रखा था। कारोबारी के होश में आने के बाद मालूम हुआ कि महिलाएं सामान लेकर नहीं गई थी, पुलिस को आभूषण घर में ही मिले हैं।

कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि तहरीर के अनुसार, दिल्ली की एक एजेंसी से लाई गई दो नेपाली मूल की महिलाओं ने वारदात को अंजाम दिया। ज्वालापुर के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स यशपाल मल्होत्रा के घर पर गुरुवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब दो नेपाली नौकरानियों ने घर के सदस्यों को जहरीली चाय पिलाकर लूट का प्रयास किया। समय रहते बेटी के पहुंचने से साजिश नाकाम रही, लेकिन आरोपी नौकरानियां मौके से फरार हो गईं। शुक्रवार को परिजन पूरी तरह होश में आए। इसके बाद पुलिस को महिलाओं के बारे में जानकारी दी।

बेटी ने बिगाड़ा नौकरानियों का खेल गुरुवार शाम लगभग 5:30 बजे, यशपाल मल्होत्रा, उनकी पत्नी जीत मल्होत्रा और दोनों पोते अव्यय व हर्षित को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया गया। इसके बाद दोनों नौकरानियों ने घर में चोरी की योजना बनाई। इसी दौरान यशपाल मल्होत्रा की बेटी लवली, जो हरिलोक आर एनक्लेव में रहती हैं, अचानक घर पहुंच गई। उसे देख दोनों आरोपी घबरा गईं और घर से भाग निकलीं। उनकी भागने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लवली ने तत्काल अपने भाई सनी मल्होत्रा को सूचना दी। सनी अपने बेहोश परिजनों को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां से उन्हें फायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

अनीशा और पुष्पा दिल्ली की एजेंसी ने भेजे थे घटना में शामिल दोनों नौकरानियों की पहचान अनीशा राय और पुष्पा के रूप में हुई है, जो मूलरूप से नेपाल की रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि चार दिन पूर्व ही इन दोनों को दिल्ली की सूरज प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मल्होत्रा परिवार ने काम पर रखा था। कम समय में ही दोनों ने परिवार का विश्वास जीत लिया था।