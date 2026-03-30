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महावीर जयंती पर देहरादून में आज शोभायात्रा, इन इलाकों पर ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट

Mar 30, 2026 07:48 am ISTGaurav Kala देहरादून
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Dehradun Traffic Advisory: महावीर जयंती पर आज देहरादून में शोभायात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कारण देहरादून शहर में कुछ रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है।

महावीर जयंती पर देहरादून में आज शोभायात्रा, इन इलाकों पर ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट

Dehradun Traffic Advisory: देहरादून शहर में सोमवार को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का समय सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक तय है। इस दौरान कई इलाकों में ट्रैफिक रूट डायवर्ट रहेंगे। एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि यात्रा पंचायती मंदिर जैन धर्मशाला से आढ़त बजार से शुरू होगी।

यह होगा डायवर्जन प्लान

● शोभायात्रा के जैन धर्मशाला से निकलने पर प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक जाने वाला ट्रैफिक त्यागी रोड होते हुए भेजा जाएगा।

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● शोभायात्रा के आढ़त बाजार पहुंचने पर प्रिंस चौक से कोई भी ट्रैफिक सहारनपुर चौक की ओर नहीं जाएगा। प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक जाने वाले ट्रैफिक को हरिद्वार रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

● शोभायात्रा के सहारनपुर चौक पर पहुंचने पर पटेलनगर, कांवली रोड से आने वाले ट्रैफिक को आंशिक रूप से डायवर्ट किया जाएगा।

● शोभायात्रा के राजा रोड से प्रिंस चौक की ओर पहुंचने पर प्रिंस चौक से तहसील जाने वाले यातायात को चंदन नगर कट से दून चौक की ओर भेजा जाएगा।

● शोभायात्रा के प्रिंस चौक से पंचायती मंदिर की ओर पहुंचने पर प्रिंस चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाले ट्रैफिक को त्यागी रोड होते हुए सहारनपुर रोड की ओर भेजा जाएगा।

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मसूरी में उमड़े सैलानी, पांच किलोमीटर लंबा जाम

वीकेंड पर रविवार को मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटकों के उमड़ने से जगह-जगह जाम लगा। मसूरी-धनोल्टी मार्ग पर चार से पांच किमी लंबा जाम लग जाने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ा।

वहीं, लक्ष्मणपुरी और सुवाखोली में भी चार से पांच किमी लंबा जाम लगा। लंढौर छावनी क्षेत्र में गुरुद्वारा चौक से मलिंगार तक सड़क जाम रही। शहीद भगत सिंह चौक पर भी लोगों को दिन में कई बार जाम से जूझना पड़ा। गांधी चौक, लाइब्रेरी किंक्रेग रोड और मोती लाल नेहरू मार्ग सहित अन्य मार्गों पर भी यही हाल रहा। जाम के कारण पैदल चलने वालों को भी रास्ता नहीं मिलता। पुलिस प्रशासन जाम से निपटने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तमाम दावों के बावजूद हर वीकेंड पर जाम लग जाता है।

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घंटों जाम से परेशान सैलानी

जाम के समाधान के लिए दीर्घकालिक योजना की जरूरत है। बार-बार लग रहे जाम से मसूरी के पर्यटन पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। स्थानीय निवासी भरत सिंह पवार ने बताया कि वह सुवाखोली में करीब तीन घंटे तक जाम में फंसे रहे। वहां करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लगा। उन्होंने कहा कि समस्या का हल न किया गया तो आने वाले पर्यटन सीजन आरंभ होने पर जाम से स्थिति और भी खराब हो जाएगी।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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