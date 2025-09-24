इस राज्य में ‘महक क्रांति’ से हजारों किसानों को मिलेगा रोजगार, पात्रता से लेकर फायदे तक पूरी डिटेल

उत्तराखंड में सरकार हजारों किसानों के लिए महक क्रांति स्कीम ला रही है। इसमें हजारों किसानों को रोजगार मिलेगा। संगध खेती को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार प्रदेश के किसानों के लिए 'महक क्रांति' नाम से नई स्कीम लेकर आ रही है। मंगलवार को धामी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में संगध खेती को बढ़ावा मिलेगा और 91 हजार लोग रोजगार से जुड़ेंगे। इस नई स्कीम में 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इस नीति में राज्य में संगध फसलों का टर्नओवर अगले दस साल में 100 करोड़ से बढ़ाकर 1179 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प के तहत उत्तराखंड में महक क्रांति नीति के विस्तार के लिए वर्ष 2025 से 2047 की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। यह प्रदेश के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसके प्रथम चरण में 22,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कार्य किया जाएगा।

यह होंगे लाभ महक क्रांति नीति लागू होने से 2.27 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जो पलायन रोकने में कारगर साबित होगी। नीति से 500 सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के प्रसंस्करण एवं आसवन संयंत्रों की स्थापना होने की संभावना है। ग्लोबल कार्बन ट्रेडिंग से भी किसानों को लाभ मिलेगा। सगंध फसलों से मानव वन्य जीव संघर्ष में भी कमी आने के साथ मृदा क्षरण की रोकथाम होगी।

पात्रता महक क्रांति में शामिल होने वाले किसानों, किसान समूहों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों या कंपनी के पास भूमि क्षेत्र का स्वामित्व या फिर 10 वर्ष कृषि कार्य करने का पट्टा अधिकार होना अनिवार्य है। जबकि किसान के लिए न्यूनतम 5 नाली (0.1 हेक्टेयर) कृषि खेती होना जरूरी है। इस स्कीम के तहत 50 नाली अथवा एक हेक्टेअर क्षेत्रफल के लिए 80 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा।