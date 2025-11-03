Hindustan Hindi News
सनकी आशिक की घिनौनी करतूत, लड़की के मंगेतर को भेजे अश्लील वीडियो; तीसरी बार फंस गया

Mon, 3 Nov 2025 08:47 AMGaurav Kala हरिद्वार
एक तरफा इश्क में सनकी आशिक ने दो बार अपने गांव की युवती की शादी तुड़वा दी। तीसरी बार भी शादी तय हुई तो, उसकी होने वाली ससुराल में उसने अश्लील मैसेज और वीडियो भेजी। मगर उन्होंने युवती पक्ष को बता दिया। युवती के पिता ने उसके खिलाफ हरिद्वार के लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का युवक पड़ोसी परिवार की युवती से एकतरफा प्यार करता था। बीच में एक दो बार उसने युवती से प्यार का इजहार किया, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद युवक उसे परेशान करता रहा। उधर युवती ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। पिछले दिनों युवती के पिता ने उसकी शादी तय की तो युवक ने किसी तरह उसके होने वाले पति का फोन नंबर पता कर लिया। इसके बाद उसने उससे बात करके युवती की झूठी शिकायत की।

इससे शादी टूट गई। दूसरी बार भी इसी तरह उसने युवती की शादी तुड़वा दी।

दोनों ही बार युवती के परिवार को इसका पता नहीं चला। तीसरी बार युवती की शादी तय हुई तो युवक ने फिर ऐसा ही किया। उसने उसके होने वाले पति से बात करने के साथ ही उसे कई अश्लील मैसेज और वीडियो भी भेजे। लेकिन होने वाले पति ने इसकी सूचना युवती के पिता को दे दी। इस पर युवती के पिता कोतवाली पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी। कहा कि 10 दिसंबर को बेटी की बारात आनी है। युवक इसमें कोई गड़बड़ कर सकता है।

कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। शादी में पुलिस किसी तरह का व्यवधान पैदा होने नहीं देगी।

