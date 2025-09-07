चंद्रग्रहण का असर: सूतक लगते ही बदरी-केदार धाम बंद, इस शुभ मुहूर्त पर खुलेंगे कपाट

Lunar Eclipse: सूतक लगते ही बदरीनाथ-केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। मंदिर समिति का कहना है कि अब मंदिर 8 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे और भक्त कपाट खुलने के आधे घंटे बाद दर्शन कर सकते हैं।

Lunar Eclipse: चंद्रग्रहण का असर उत्तराखंड के चारधामों पर भी देखने को मिला है। सूतक काल की शुरुआत के साथ ही श्री बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर समेत बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) के अधीन सभी छोटे-बड़े मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंदिर समिति ने बताया कि अब ये सभी मंदिर सोमवार 8 सितंबर की सुबह शुद्धिकरण और विशेष पूजा-अर्चना के बाद खोले जाएंगे।

शुभ मुहूर्त पर खुलेंगे कपाट मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ज्योतिषीय मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार, चंद्रग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इसी कारण से आज रविवार दोपहर 12 बजकर 58 मिनट पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। मंदिर समिति का कहना है कि कपाट 8 सितंबर सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर सुबह 4 से साढ़े चार बजे के बीच खोले जाएंगे और 5 बजे से श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे।

पांच दिन बाद शुरू हुई है यात्रा दरअसल, पिछले पांच दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बदरी-केदार धाम यात्रा पर ब्रेक लग गया था। रविवार से सरकार के आदेश पर बदरी-केदार धाम में दर्शन शुरू हो गए। आज बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में 10 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा अभी भी बंद है। यहां हाईवे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सूतक काल में मंदिर क्यों रहते हैं बंद? हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, ग्रहण काल को अशुभ माना जाता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा ग्रहण की छाया से प्रभावित न हो। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिरों में शुद्धिकरण प्रक्रिया की जाती है और फिर से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की अनुमति दी जाती है।