मेहनत की कमाई लुटी, जीवनभर का जख्म मिला.. LUCC चिटफंड घोटाले के पीड़ितों का दर्द

LUCC चिटफंड सोसायटी में बेटी की शादी और बुढ़ापे के लिए जमा की गई लाखों रुपये की गाढ़ी कमाई डूबने से उत्तराखंड के हजारों निवेशक मायूस हैं, हालांकि अब सीबीआई जांच शुरू होने से उन्हें अपना पैसा वापस मिलने और दोषियों को सज़ा मिलने की उम्मीद जगी है।

Sat, 29 Nov 2025 07:38 AM
उत्तराखंड के हजारों लोग सुनहरे भविष्य का सपना देखकर द लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी (एलयूसीसी) में निवेश करके ठगे गए।

इन पीड़ितों में अधिकतर ऐसे हैं, जिन्होंने देखा-देखी निवेश शुरू किया। किसी ने बेटी की शादी के लिए हर महीने किस्त जमा की, जबकि कुछ ने बुढ़ापे में आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पैसे दिए। बाद में दिन-रात मेहनत करके जमा की गई रकम खोई और जीवनभर का जख्म मिल गया। कुछ ने अपने परिजन और रिश्तेदारों को भी जोड़ा। देखते ही देखते उनका निवेश हजारों से बढ़कर लाखों रुपये तक पहुंच गया। इस रकम से कोई घर बनाना चाहता था, कोई बच्चों की शादी करना चाहता था तो कोई जमीन खरीदना चाहता था। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि उनकी गाढ़ी कमाई तरह डूब जाएगी। हालांकि, अब इस मामले में सीबीआई जांच से उनको इंसाफ की उम्मीद जगी है। एलयूसीसी में निवेश कर लाखों रुपये गंवाने के बाद लोगों के मायूसी है। पीड़ित लोगों को अब सीबीआई जांच से न्याय की उम्मीद जगी है। उनमें उम्मीद जगी है कि उनका पैसा उन्हें मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी।

पड़ोसियों की देखा-देखी फंस गए मदन

ऋषिकेश के मदन लाल पड़ोसियों की देखादेखी एलयूसीसी के जाल में फंस गए। उन्होंने इस सोसायटी में 04 लाख रुपये निवेश किए थे। बाद में वो भी एजेंट बन गए। 05 सौ, 01 हजार रुपये, 05 हजार रुपये तक रुपये जमा करने के लिए लोगों के पास जाते थे। उनका कमीशन था। मदन लाल ने अपना कमीशन भी इस सोसायटी में जमा कराया था। पड़ोस के लोग निवेश कर रहे थे, तो वे भी बचत योजना में शामिल हो गए थे। आखिर में वे इस कंपनी से ठगे गए।

श्रेयस तलपड़े, आलोक नाथ आते थे सेमिनार में

ऋषिकेश निवासी रश्मि ने बताया कि वो 2018 में एलयूसीसी से जुड़ीं। तब से उन्होंने 24 लाख रुपये जमा कराए थे। बताया गया था कि यह सोसायटी कृषि मंत्रालय से संबद्ध है। इसके सेमिनार में फिल्म अभिनेता आलोक नाथ व श्रेयस तलपड़े आते थे। रश्मि ने बताया कि उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए रुपये जमा कराए थे। वो अपने चाचा की बहू के कहने पर एलयूसीसी से जुड़ीं। उन्होंने सवाल किया कि इस सोसायटी के ऑफिस मुख्य जगह थे तो सरकार, एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था।

पिता की मदद करना चाहती थी तृप्ति नेगी

शिवपुर कोटद्वार की तृप्ति नेगी ने एलयूसीसी के झांसे में आकर 8.47 लाख रुपये गंवाए। उनके पिता किसान हैं, जबकि मां आशा कार्यकर्ता। परिवार की स्थिति सुधारने के लिए वो तीन साल पहले एलयूसीसी में बतौर एजेंट काम करने लगीं। उन्होंने अपने कमीशन के रुपये भी कंपनी में जमा करा दिए। सोचा था कि बाद में एकमुश्त रुपये मिलेंगे तो परिवार की मदद हो जाएगी। उनकी शादी का खर्च भी निकल जाएगा। लेकिन, पता नहीं था रुपये और मेहनत दोनों डूब जाएंगे।

कमीशन मिला तो उसे भी फिक्स कर दिया

ऋषिकेश निवासी रंजना ने बताया कि उन्होंने एलयूसीसी में 25 लाख रुपये गंवाए हैं। इस सोसायटी के एजेंट होने के नाते वो लोगों से रुपये लेकर जमा कराती थीं। जो कमीशन मिलता था, वो भी उन्होंने सोसायटी में फिक्स करा दिया था। बताया गया था कि तीन साल में रुपये मिल जाएंगे। लेकिन, इसके बाद कंपनी बंद हो गई। अब लोग रात-दिन परेशान कर रहे हैं। उनको बताया गया था कि यह सोसायटी सहकारिता विभाग से संबद्ध है। लेकिन यह फर्जी निकली, रकम लेकर चंपत हो गई।

अपने साथ पिता और पत्नी के नाम पर भी लगाए रुपये

टिहरी निवासी देवराज ने एलयूसीसी में 12 लाख रुपये गंवाए। उन्होंने खुद के साथ पिता और पत्नी के नाम पर भी इस सोसायटी में रुपये जमा कराए थे। यहां तक वो अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़कर एजेंट तक बन गए। उनको कई प्रकार के कागज दिखाए गए थे, तो भरोसा हो चला था। उन्होंने कई और लोगों को भी इस सोसायटी से जोड़ा। सोचा था कि इस बचत से बच्चों के लिए जमीन लेकर छोड़ दूंगा। लेकिन, रुपये भी गए, निजी कंपनी की नौकरी भी। अब देवराज दुकान चलाते हैं।

कई महिलाएं गुजर रही थीं तनाव से

सामाजिक कार्यकर्ता आशतोष ने कहा कि इस कंपनी में अधिकांश महिलाओं ने निवेश किया था। वह सेविंग को बढ़ाना चाहती थी। जब ठगी का पता लगा तो कई महिलाएं अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। संभावना या अनहोनी वाला कदम उठाने तक थी। ऐसे में वह इस केस में जुड़े।

खुद के साथ दूसरों की रकम भी लगा बैठे

टिहरी निवासी मनीषा सजवाण वर्तमान में ऋषिकेश में रहती हैं। उन्होंने बताया कि वो एक परिचित के कारण एलयूसीसी से जुड़ी थीं। पहले उनकी मां और फिर उन्होंने निवेश करना शुरू किया। बाद में वो एक एजेंट के तौर पर काम करने लगीं। खुद के 50 लाख और कुल 1.37 करोड़ रुपये वो इस सोसायटी में जमा करा चुकी थीं। मनीषा ने बताया कि अब उनकी शादी हो चुकी। वो इस रकम से बिजनेस करना चाहती थीं। वर्तमान में वो बीडीसी मेंबर हैं।

