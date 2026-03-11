Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

LPG की कमी हुई तो जलाने के लिए लकड़ी देगी सरकार, इस राज्य में बड़ी तैयारी

Mar 11, 2026 02:12 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून/हल्द्वानी
share

LPG Crisis: एलपीजी संकट से देशभर में लोग हलकान और परेशान हैं। उत्तराखंड में सरकार ने आपातकालीन तैयारी तेज कर दी है। वन मंत्री ने कहा कि अगर एलपीजी की कमी हुई तो जलाने के लिए लकड़ी दी जाएगी।

LPG की कमी हुई तो जलाने के लिए लकड़ी देगी सरकार, इस राज्य में बड़ी तैयारी

LPG Crisis: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अमेरिका-इजरायल की ईरान से युद्ध के चलते भारत में गैस आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस वैश्विक संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने भी आपातकालीन कदम उठाते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए फायरवुड उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि संकट जैसे हालात हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं। अगर एलपीजी की कमी हुई तो सरकार जलाने के लिए लकड़ी देगी।

दरअसल, मिडिल ईस्ट देशों में जारी संकट की वजह से भारत को होने वाली गैस सप्लाई 30 फीसदी तक घट गई है। भारत हर दिन करीब 191 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की खपत करता है। इसमें से आधी गैस दूसरे देशों से मंगाई जाती है। लेकिन हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले टैंकर अब नहीं आ पा रहे हैं, जिससे करीब 60 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है।

ये भी पढ़ें:गैस की किल्लत के बीच IRCTC का बड़ा फैसला, ट्रेनों में नहीं मिलेगा पका हुआ भोजन?

उत्तराखंड में बड़ी तैयारी

अब जब उद्योगों-धंधों को गैस कम मिलेगी, तो उनका काम कैसे चलेगा? इसी टेंशन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन तैयारी शुरू कर दी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार ने वन विकास निगम को निर्देश दिया है कि वह भरपूर मात्रा में लकड़ी का इंतजाम करके रखे। अगर गैस की कमी और बढ़ी, तो यह लकड़ी व्यापारियों और उद्योगों को ईंधन (जलावन) के तौर पर दी जाएगी, ताकि उनका काम बंद न हो।

ये भी पढ़ें:दिल्ली हाई कोर्ट तक में LPG संकट, वकीलों की कैंटीन में लंच बंद

मंत्री ने कहा, "मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात हैं, ऐसे में गैस की कमी हो सकती है। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।" सीधी-सादी भाषा में समझें तो घर की रसोई और गाड़ियां तो चलती रहेंगी, लेकिन होटल-रेस्तरां और फैक्ट्रियों को परेशानी हो सकती है। उनके लिए चूल्हे की लकड़ी का विकल्प रखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें:मैं जो कुर्ता पायजामा पहनकर आया हूं, मुझे ओवैसी ने ईद पर दिया था: निशिकांत

गैस की चिंता में गोदामों की ओर दौड़ रहे लोग

गैस की चिंता हालात इस कदर चिंताग्रस्त हैं कि लोग गोदामों की दौड़ लगा रहे हैं। हल्द्वानी और रामनगर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई ठप हो गई है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है। संकट केवल कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों का है।

गैस संकट, लोगों की जुबानी

कोई साइकिल, कोई बाइक-स्कूटी तो कोई कार में सिलेंडर लोड करता दिखा। सिलेंडर लेने पहुंचे पॉलिशीट निवासी अशोक महरा ने कहा कि होम डिलीवरी का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए गोदाम पर सिलेंडर लेने पहुंचे हैं। बाइक से पहुंचे रवि कुमार का कहना था कि एहतियातन सिलेंडर भराने गोदाम तक पहली बार आया हूं। ऐसा ही हाल कुसुमखेड़ा स्थित गैस गोदाम का रहा। जसविंदर नाम की महिला ने कहा कि वैसे तो घर में सिलेंडर पहुंच जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में कोई दिक्कत न हो, इसलिए गोदाम से ले जा रहे हैं।

जिन घरों में शादी, उनकी बढ़ी टेंशन

शादियों का सीजन भी चल रहा है। ऐसे परिवार जहां शादी है, उनके सामने सिलेंडर एकत्र करने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं वेडिंग प्वाइंट संचालक भी सिलेंडर की जोड़तोड़ में लग गए हैं। पूर्ति निरीक्षक हल्द्वानी राहुल डांगी ने बताया कि कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक के कारण शहर के सैकड़ों होटल-ढाबों, बड़े होटलों, रेस्टारेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर प्रभाव पड़ रहा है।

कॉमर्शियल सिलेंडर न मिलने से दिक्कत

हल्द्वानी में इंडेन गैस एजेंसी रोज करीब 1500 और भारत गैस एजेंसी 1800 सिलेंडरों की सप्लाई करती है। काठगोदाम स्थित इंडेन गैस गोदाम के प्रबंधक गणेश नेगी ने बताया, घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक है। कॉमर्शियल की आपूर्ति रोक दी है। मंगलवार को 15 कॉमर्शियल सिलेंडर ही सप्लाई हुए। भारत गैस में वितरक विभाग के किरन ने बताया, घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य है, पर कॉमर्शियल की किल्लत है। भारत गैस के 38000 घरेलू, कॉमर्शियल कनेक्शन 900 हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
LPG Crisis Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।