काम की बात: 23 अगस्त तक कर लें ये जरूरी काम, वरना कमर्शियल रेट पर मिलेगा गैस सिलेंडर; आसान स्टेप
LPG Cylinders KYC: उत्तराखंड में अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आपको घरेलू गैस सिलेंडर कमर्शियल रेट पर पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए 23 अगस्त डेडलाइन तय की है।
LPG Cylinders KYC: उत्तराखंड में घरेलू गैस कनेक्शनों की ई-केवाईसी के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं को एक और अवसर दिया है। अब ई-केवाईसी 23 अगस्त तक कराई जा सकेगी। इसके बाद ई-केवाईसी नहीं कराने वालों की घरेलू गैस आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसके बाद उन्हें व्यावसायिक दरों पर गैस खरीदनी पड़ सकती है।
देहरादून जिला पूर्ति विभाग के अनुसार, जिले में 7,16,845 घरेलू गैस कनेक्शन हैं। इनमें से 5,57,546 उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी करा ली है जबकि 1,59,299 को करानी बाकी है। उज्ज्वला योजना के 9,243 लाभार्थियों ने भी ई-केवाईसी नहीं कराई है। जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ई-केवाईसी कराने की अपील की है।
कैसे होगा केवाईसी
उन्होंने कहा कि समय पर प्रक्रिया पूरी करने से घरेलू एलपीजी सेवा निर्बाध जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि गैस एजेंसी पर जाकर, गैस सिलेंडर की घर पर आपूर्ति करने वाले कर्मचारी के मोबाइल ऐप व बायोमेट्रिक उपकरण या तेल विपणन कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिये ई-केवाईसी की जा सकती है।
देहरादून में कुल 7,16,845 घरेलू गैस कनेक्शन हैं, जिनमें से 5,57,546 उपभोक्ता ई-केवाईसी करा चुके हैं, जबकि 1,59,299 उपभोक्ताओं को अभी ई-केवाईसी कराने का मौका है। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों में 9,243 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं।
गैस सप्लाई वाहन से चोरी
देहरादून सौड़ा सरौली में रसोई गैस के सप्लाई वाहन से गैस चोरी का मामला सामने आया है। पूर्ति विभाग की जांच में ऑर्डिनेंस गैस सेवा रायपुर की गाड़ी को जांचने पर चार सिलेंडरों में घटतौली मिली। इसके बाद रायपुर थाने में गैस एजेंसी के दो कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया।
जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया कि डीएम के निर्देश पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी संतोष भट्ट के नेतृत्व में जांच की गई। गैस एजेंसी के वाहन में 26 गैस सिलेंडर मिले। इनमें से चार में से एक से 6.5 किलो तक गैस निकाली जा चुकी थी। लोगों ने भी कर्मियों पर आरोप लगाए। इस बाबत वीडियो साक्ष्य भी जांच दल को दिया गया। इस पर गैस वितरण वाहन जब्त किया गया।
आरोपी कर्मचारी जयप्रकाश और रत्नेश के साथ ही ऑर्डिनेंस गैस सेवा रायपुर के विरुद्ध रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। सप्लाई वाहन में मिले सभी 26 सिलेंडरों को निकटवर्ती सहकारी गैस सेवा में जमा करा दिया गया। अग्रवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जांच दल में पूर्ति सहायक विजय भी शामिल रहे।
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