अब घर पर आएगा गैस सिलेंडर, देहरादून में रात में लाइन लगाने की जरूरत नहीं
देहरादून में रसोई गैस की किल्लत पर तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को पैनिक न होने की सलाह दी है। कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और रात के समय एजेंसियों पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है।
देहरादून में रसोई गैस की किल्लत पर तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को पैनिक (घबराने) न होने की सलाह दी है। कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और रात के समय एजेंसियों पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता अपनी गैस बुक करवाएं, सिलेंडर उनके घर पर ही आएगा। यदि मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से बुकिंग नहीं हो पा रही है, तो कंपनी के आधिकारिक मोबाइल ऐप से बुकिंग करें।
जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम पहुंचे आईओसी के सहायक प्रबंधक राकेश सिंह ने बताया कि सामान्य दिनों में रोजाना 50 हजार सिलेंडरों की आपूर्ति होती थी, जिसमें वर्तमान में 20 फीसदी की कमी आई है। उन्होंने कहा कि लोग घबराकर गैस का कोटा खत्म होने की आशंका में ‘एडवांस बुकिंग’ करवा रहे हैं, जिससे बैकलॉग बढ़ रहा है।
कालाबाजारी करनवालों पर होगी कार्रवाई
प्रमुख सचिव खाद्य एल फैनई ने सभी डीएम और डीएसओ को गैस एजेंसियों और गोदामों की सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध रिफिलिंग कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की समीक्षा के लिए शुक्रवार को प्रमुख सचिव-खाद्य एल फैन्नई की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें प्रदेश के सभी डीएम, डीएसओ के साथ ही तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रमुख सचिव ने सभी डीएम और डीएसओ से कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक करें कि वो परेशान न हों। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अपर आयुक्त-खाद्य पीएस पांगती ने बताया सभी जिलों में पर्याप्त स्टॉक है।
कुल गैस एजेंसियां
कुल गैस एजेंसियां प्रदेश में: 313
कुल घरेलू ग्राहक: 33,22,377
इंडियन ऑयल: 21,37,849 ग्राहक
भारत पेट्रोलियम: 8,18,371 ग्राहक
हिंदुस्तान पेट्रोलियम: 3,66,157 ग्राहक
प्रतिदिन औसत मांग: 74,327 सिलेंडर
फोन न लगे तो अपनाएं ये विकल्प
आईओसी ग्राहकों के लिए कंपनी ने बुकिंग के कई आसान विकल्प दिए हैं। यदि सामान्य नंबर व्यस्त आ रहे हों, तो इन नंबरों का उपयोग करें।
WhatsApp बुकिंग: 7588888824 मिस्ड कॉल: 8454955555
SMS/IVRS बुकिंग: 7718955555 नंबर का प्रयोग करें।
डिजिटल माध्यम: ‘Indian Oil One’ ऐप, पोर्टल cx.indianoil.in या Paytm/PhonePe (BBPS) से भी बुकिंग संभव है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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