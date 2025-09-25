हरियाणा में नजरबंद प्रेमिका को पाने HC पहुंचा प्रेमी, चीफ जस्टिस के सामने जीने-मरने की कसम

उत्तराखंड का एक युवक अपनी प्रेमिका को पाने हाई कोर्ट पहुंचा। उसका आरोप था कि प्रेमिका को घरवालों ने नजरबंद किया है। जब लड़की से पूछा गया तो उसने भी प्रेमी के साथ जीने-मरने की कसम खाई।

उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक अजब मामला सामने आया। उधमसिंह नगर का एक युवक अपनी प्रेमिका को पाने अदालत पहुंचा। उसकी याचिका पर चीफ जस्टिस जी. नरेंदर की अदालत ने सुनवाई की। प्रेमी का कहना था कि उसकी प्रेमिका को घरवालों ने नजरबंद करके रखा है। अदालत के आदेश पर लड़की और उनके घरवाले वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश हुए। लड़की ने भी प्रेमी के साथ शादी करने पर हामी भरी और दोनों ने साथ जीने-मरने की कसम खाई।

युवती ने भी शादी की इच्छा जताई सुनवाई के दौरान युवती और उसके परिजनों को हरियाणा पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया। जबकि युवक कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहा। कोर्ट ने युवती से पूछा कि क्या वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है? इस पर युवती ने कहा कि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है, उसका प्रेमी उसे यहां से ब्याह करके अपने साथ ले जाए।

10 साल से दोनों में प्यार कोर्ट ने युवती से यह भी सवाल किया कि उसके ऊपर कोई परिवारिक दबाव तो नहीं है? जिस पर युवती ने कोर्ट को बताया कि वह और उसका प्रेमी एक-दूसरे को करीब 10 साल से जानते हैं। उसे अपने प्रेमी पर पूरा भरोसा है। युवती ने कोर्ट को बताया कि उसके घरवाले पहले इससे नाखुश थे। लेकिन अब वे भी उनकी शादी के लिए राजी हो गए हैं। कोर्ट ने युवती की मां से भी पूछा कि उन्हें इन दोनों की शादी पर कोई ऐतराज तो नहीं है? जवाब में युवती की मां की तरफ से कहा गया कि पहले था, लेकिन अब नहीं। अब जहां उनकी बेटी खुश है, हम उसके साथ हैं।