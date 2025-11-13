लव मैरिज का खौफनाक अंजाम! पत्नी की हत्या में गिरफ्तार पति बोला- लाश कबाड़ में फेंक देना

संक्षेप: छत्तीसगढ़ की महिला ने पांच साल पहले उत्तराखंड के युवक से लव मैरिज की थी। प्रेम विवाह का खौफनाक अंजाम महिला की संदिग्ध मौत से हुआ। मौत से ठीक पहले पति मारपीट करके घर से निकला था। हत्या के आरोप में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है।

उत्तराखंड के रुद्रपुर के भूरारानी में एक घर से महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए पति को हिरासत में लिया है। दोनों ने पांच साल पहले प्रेम विवाह किया था। महिला की मौत से पहले पति ने उसके साथ मारपीट की थी। पड़ोसियों ने बताया कि जब महिला की मौत की सूचना उसके पति को फोन पर दी, तो उसने क्या- मर गई तो क्या करूं? लाश कबाड़ में फेंक दो।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक, मूल छत्तीसगढ़ निवासी 25 वर्षीय मधु की भूरारानी की दुर्गा कॉलोनी गली नंबर पांच निवासी अनिल पुत्र वीरेंद्र से पांच साल पहले रुद्रपुर के एक मंदिर में शादी हुई थी। दोनों कॉलोनी की गली नंबर तीन में किराये पर परिवार से अलग रह रहे थे। दोनों सिडकुल में नौकरी करते थे। बुधवार सुबह किसी बात को लेकर अनिल और मधु की कहासुनी हुई और फिर घर से मधु के चीखने की आवाज आने लगी।

इस पर पड़ोस में रहने वाली मधु की मुंहबोली भाभी विमला पहुंची तो मधु जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी और वहां अनिल नहीं था। बाहर आकर विमला ने गली के लोगों को मधु की मौत की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर सीओ प्रशांत कुमार पुलिस टीम के साथ पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। वहीं मृतका की मां को सूचना दे दी गई है। मुंहबोली भाभी विमला के बयान के आधार पर पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है।

सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि भूरारानी की दुर्गा कॉलोनी में पति द्वारा पत्नी की हत्या की सूचना पर पहुंचे तो महिला का शव जमीन पर पड़ा था। मुंह से झाग निकल रहा था। पति हिरासत में है। उसने झगड़े के बाद मारपीट की बात स्वीकार की है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा।

मर गई तो लाश कबाड़ में फेंक दो विमला के पति मधु के मुंह बोले भाई अंकित ने बताया कि मधु का एक भाई छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है। घटना के बाद अंकित ने अनिल को फोन किया और मधु के मरने की सूचना दी थी। जिस पर अनिल ने कहा था कि वह मर गई है तो क्या करूं, लाश कबाड़ में फेंक दो। अंकित के मुताबिक, घटना के बाद अनिल ने अपनी मां उर्मिला को कॉल कर कहा मधु मर गई है, जल्दी आ जाओ। मुंह बोले भाई और भाभी के बयानों के आधार पर पुलिस ने अनिल को हिरासत में ले लिया है।

मधु को हत्या की आशंका थी मधु को अपनी हत्या की शायद पहले से आशंका थी। मुंहबोली भाभी विमला ने बताया कि मधु बोलचाल में बहुत अच्छी थी और पड़ोस में भी उसकी सबसे अच्छी बनती थी। मधु विमला को बहुत मानती थी और उससे सब कुछ शेयर करती थी। विमला के मुताबिक, अनिल अक्सर मधु से झगड़ा और मारपीट करता था। लेकिन मधु उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने कभी अनिल को नहीं छोड़ा। बताया कि बुधवार सुबह आठ बजकर 34 मिनट पर उसके पास मधु का कॉल आया और उसने बताया कि अनिल का किसी युवती से अफेयर चल रहा है और वह उसके साथ मारपीट कर रहा है। अनिल उसे मार देगा। इसके बाद वह उसके कमरे पर पहुंची और दोनों का झगड़ा खत्म करवा दिया। लेकिन कुछ देर बाद जब वह मधु को खाने के लिए बुलाने गई तो वह जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। वहीं अनिल भी काम पर चला गया था।

आज डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम एसएसआई नवीन बुधानी ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या मौत का कारण गला दबाकर या तकिये से मुंह दबाकर लग रहा है। गुरुवार को डॉक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा। कमरे से महिला की डायरी और अन्य सामान मिला है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। कॉलोनी की एंट्री और एक्जिट गेट पर लगे सीसीटीवी कैसरे खंगाले जा रहे हैं।