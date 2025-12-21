‘लव जिहाद शरणम गच्छामि’, भाजपा के AI वीडियो पर उत्तराखंड पूर्व CM हरीश रावत ने दे दी धमकी
उत्तराखंड भाजपा का एआई वीडियो इस समय प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कथित तौर पर देवभूमि में मजार बनाने की बात कहते और दिखाई देते हुए दिखाया गया है।
उत्तराखंड में इस समय भाजपा के एआई वीडियो पर खूब बवाल हो रहा है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के जिस एआई वीडियो को भाजपा ने शेयर किया है। उसमें वो कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं- मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि...। इस वीडियो पर हरीश रावत ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने भाजपा से इस वीडियो को सोशल मीडिया से तत्काल हटाने की मांग की है। एफआईआर की भी चेतावनी दी और कहा कि वे भाजपा कार्यालय के बाहर धरना देंगे। इस वीडियो पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान आया है।
सबसे पहले वीडियो की बात
भाजपा की तरफ से एक एआई वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो की शुरुआत हरीश रावत की आवाज से हो रही है। जिसमें वो कथित तौर पर यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उत्तराखंड में मुस्लिमों के लिए मजार बनाई जाएगी, मस्जिद बनाई जाएगी। इसके बाद कथित तौर पर एआई मस्जिद का निर्माण होते दिख रहा है। वीडियो में आगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर ऐक्शन दिखाई देता है। बैकग्राउंड में बुलडोजर- बुलडोजर की आवाज सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को समाज हितैषी बताकर साझा किया जा रहा है।
हरीश रावत की चेतावनी
इस वीडियो पर अब हरीश रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के लोगों से कहना चाहते हैं कि वे अपने झूठ के लिए राज्य की जनता से माफी मांगे। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एआई का सहारा लेकर जो झूठा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, अगर इसे तुरंत डिलीट नहीं किया गया और सार्वजनिक रूप से वापस नहीं लिया गया, तो यह भाजपा और मुख्यमंत्री धाकड़ धामी की असलियत उजागर करेगा। रावत ने कहा कि यह कैसी भाजपा है, जिसके आधिकारिक पेजों पर केवल झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठ का सहारा लेकर राजनीतिक प्रहार किए जा रहे हैं। अगर इस झूठ के लिए क्षमा नहीं मांगी गई और वीडियो हटाया नहीं गया, तो उन्हें विवश होकर भाजपा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, साथ ही साइबर क्राइम के तहत भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए आवेदन किया जाएगा।
हरीश रावत ने कहा कि वह वहीं नहीं रुकेंगे, बल्कि लगातार 7 दिनों तक भाजपा कार्यालय में जाकर इस झूठी राजनीति का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने बताया कि साल 2017 और 2022 का उन्होंने घाव सहन किया है, लेकिन अब आगामी 2027 के लिए भाजपा झूठ के सहारे उन पर हमला कर रही है और उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे सहने के लिए अब वह तैयार नहीं हैं।
भाजपा की प्रतिक्रिया
इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अब AI वीडियो पर इतनी गंभीर हो गई है। उनके अनुसार, भाजपा के कई AI जनरेट वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं, लेकिन उस समय कांग्रेस को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अचानक हरीश रावत के आर्टिफिशियल वीडियो को लेकर कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि जब उनका खुद का कथित ऑडियो वायरल हुआ था, तब कांग्रेस दावा कर रही थी कि यह बिल्कुल AI नहीं है। वहीं आज जब हरीश रावत का ऑडियो सामने आ रहा है, तो इसे कैसे AI कहा जा सकता है, यह समझ से बाहर है।
