उत्तराखंड में लव जिहाद, हिंदू बनकर लड़की को होटल ले गया युवक; फर्जी पहचान पत्र भी बनाया

संक्षेप: उत्तराखंड में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक ने फर्जी पहचान पत्र बनाया और हिंदू बनकर लड़की को होटल ले गया। सामाजिक संगठनों को जब इसकी भनक लगी तो वे भी वहां पहुंच गए।

Wed, 15 Oct 2025 04:03 PM
Love Jihad: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। रुद्रपुर शहर के एक होटल में देर रात तब हंगामा मच गया जब एक मुस्लिम युवक हिंदू बनकर एक युवती को साथ लेकर पहुंचा। होटल प्रबंधन को जब युवक की हरकतों पर शक हुआ और मामला सामाजिक संगठनों तक पहुंचा, तो कार्यकर्ता मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस टीम होटल पहुंच गई और युवक-युवती दोनों को कोतवाली ले जाया गया।

पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान किच्छा निवासी के रूप में हुई है। उसने स्वीकार किया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले उसने युवती से एक ब्यूटी पार्लर में काम के दौरान जान-पहचान की थी। उस समय उसने खुद को किसी दूसरे नाम से बताया था और उसी झूठी पहचान पर एक फर्जी पहचान पत्र भी बनवा रखा था।

मामले की जानकारी मिलने पर युवती के परिजन भी मौके पर पहुंचे। पूछताछ के बाद पुलिस ने युवती को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार युवक से यह भी पूछा जा रहा है कि उसने झूठी पहचान क्यों बनाई और इस पहचान पत्र का उसने अब तक किन-किन जगहों पर उपयोग किया।

एसएसआई नवीन बुधनी ने बताया कि प्रकरण की जांच चल रही है। युवक से पूछताछ जारी है और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए संबंधित विभागों को भेजे गए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

