love jihad in uttarakhand Fake Love Hidden Religion Man Turns Monster After Daughter Birth धर्म छिपाकर दोस्ती, शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध; बेटी जन्मी फिर बन गया हैवान, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़love jihad in uttarakhand Fake Love Hidden Religion Man Turns Monster After Daughter Birth

धर्म छिपाकर दोस्ती, शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध; बेटी जन्मी फिर बन गया हैवान

बाजपुर में एक युवक ने धर्म छिपाकर युवती से फेसबुक पर दोस्ती की। फिर शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। जब बेटी जन्मी तो उसका हैवान चेहरा सामने आया। मारपीट और गंदी-गंदी गालियां देकर घर से निकाल दिया।

Gaurav Kala बाजपुर, हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 10:20 AM
share Share
Follow Us on
धर्म छिपाकर दोस्ती, शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध; बेटी जन्मी फिर बन गया हैवान

उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में फेसबुक पर दोस्ती कर धर्म छिपाकर शादी का झांसा देने और संबंध बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद जब युवती ने शादी की मांग की तो आरोपी का असली चेहरा उजागर हुआ। उसके परिजनों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता अब इंसाफ के लिए भटक रही है।

थाना केलाखेड़ा क्षेत्र की अनुसूचित जाति की एक युवती ने बताया कि दो साल पहले फेसबुक के जरिये उसकी दोस्ती बाजपुर निवासी युवक से हुई थी। युवक के बहकावे में आकर वह घर से चली गई और कालाढूंगी क्षेत्र में किराये के मकान पर उसके साथ रहने लगी।

ये भी पढ़ें:मां ने खाना खिलाकर बच्ची को बेटे के कमरे में भेजा, रातभर रेप;फिर बाजार में छोड़ा

शादी का झांसा देकर संबंध बनाए

आरोप है कि युवक ने अपनी असली पहचान छिपाकर शादी का झांसा देते हुए उससे शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि करीब 18 दिन पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद जब युवक से शादी की बात कही तो आरोपी ने साफ कर दिया कि उसकी शादी पहले से हो चुकी है और वह दूसरे धर्म से है।

गंदी-गंदी गालियां देकर घर से निकाला

पीड़िता का कहना है कि 11 सितंबर को वह आरोपी के घर पहुंची तो वहां युवक के परिजनों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट की और घर से भगा दिया। युवती ने पुलिस से अपनी जान-माल की सुरक्षा की मांग की है। कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जा रही है।

Crime News Uttarakhand News Love Jihad

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।