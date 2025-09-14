धर्म छिपाकर दोस्ती, शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध; बेटी जन्मी फिर बन गया हैवान

बाजपुर में एक युवक ने धर्म छिपाकर युवती से फेसबुक पर दोस्ती की। फिर शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। जब बेटी जन्मी तो उसका हैवान चेहरा सामने आया। मारपीट और गंदी-गंदी गालियां देकर घर से निकाल दिया।

उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में फेसबुक पर दोस्ती कर धर्म छिपाकर शादी का झांसा देने और संबंध बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद जब युवती ने शादी की मांग की तो आरोपी का असली चेहरा उजागर हुआ। उसके परिजनों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता अब इंसाफ के लिए भटक रही है।

थाना केलाखेड़ा क्षेत्र की अनुसूचित जाति की एक युवती ने बताया कि दो साल पहले फेसबुक के जरिये उसकी दोस्ती बाजपुर निवासी युवक से हुई थी। युवक के बहकावे में आकर वह घर से चली गई और कालाढूंगी क्षेत्र में किराये के मकान पर उसके साथ रहने लगी।

शादी का झांसा देकर संबंध बनाए आरोप है कि युवक ने अपनी असली पहचान छिपाकर शादी का झांसा देते हुए उससे शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि करीब 18 दिन पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद जब युवक से शादी की बात कही तो आरोपी ने साफ कर दिया कि उसकी शादी पहले से हो चुकी है और वह दूसरे धर्म से है।