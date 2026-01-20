Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Love Jihad Exposed in uttarakhand Name Changed to Trap Woman ID Reveals Truth when checking in hotel
उत्तराखंड में लव जिहाद, नाम बदलकर युवती को फंसाया, होटल में आईडी निकालते ही पोल खुली

उत्तराखंड में लव जिहाद, नाम बदलकर युवती को फंसाया, होटल में आईडी निकालते ही पोल खुली

संक्षेप:

खटीमा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाम बदलकर सहकर्मी युवती से प्रेम संबंध बनाने, शादी का झांसा देने और धर्म परिवर्तन व शारीरिक संबंध का दबाव बनाने का आरोप है। होटल में रूम बुक करते समय आईडी दिखाने पर आरोपी की पोल खुली।

Jan 20, 2026 11:57 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, खटीमा
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के खटीमा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक पर नाम बदलकर सहकर्मी युवती से प्रेम संबंध बनाने, शादी का झांसा देने और धर्म परिवर्तन व शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीड़िता के अनुसार, आरोपी युवक ने अपनी पहचान छिपाकर उससे नजदीकियां बढ़ाईं और प्रेम संबंध स्थापित किए। इस दौरान युवक ने शादी का भरोसा दिलाया, लेकिन बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। आरोप है कि युवक युवती को एक होटल लेकर गया, जहां आईडी चेक किए जाने के दौरान उसकी असल पहचान सामने आई।

ये भी पढ़ें:लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद; जानिए जयपुर में ये क्या नया विवाद
ये भी पढ़ें:हमीपुर में लव जिहाद पर पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपितों के लॉज और आरा मशीन किया सील

होटल में आईडी निकालते ही पोल खुली

होटल में युवक की पहचान उजागर होने के बाद युवती को सच्चाई का पता चला, जिसके बाद उसने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। खटीमा कोतवाली प्रभारी बिजेंद्र साह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी शहनवाज पुत्र मोहमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, पहचान छिपाने, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। यदि जांच के दौरान अन्य तथ्य सामने आते हैं तो आरोपी पर अतिरिक्त धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Love Jihad

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।