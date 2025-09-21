उत्तराखंड में लव जिहाद, रेप के बाद धर्म परिवर्तन का प्रयास; 14 साल की हिंदू लड़की से हैवानियत
नैनीताल में 14 साल की नाबालिग छात्रा से रेप के बाद धर्म परिवर्तन के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। आरोपी नाबालिग है।
उत्तराखंड में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नैनीताल जिले के रामनगर में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म हुआ। किशोरी को एक घर से बरामद कर पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। मामले में षड्यंत्र कर धर्म परिवर्तन के प्रयास का भी आरोप है। किशोरी को दूसरे धर्म से जुड़े कपड़े पहनाते हुए का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। नाबालिग आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
कोतवाली पुलिस को एक व्यक्ति ने तहरीर दी। बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा छह में पढ़ती है। 16 सितंबर को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें उनकी बेटी को एक किशोरी धर्म विशेष से संबंधित कपड़े पहनने को दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने बेटी को समझाते हुए डांटा था। पूछताछ में पता चला कि इस पूरी घटना में एक लड़के का हाथ था।
19 सितंबर को घर नहीं लौटी
19 सितंबर को उनकी बेटी स्कूल गई लेकिन छुट्टी के काफी देर बाद घर नहीं लौटी। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने उनकी बेटी को शहर में ही एक घर से बरामद किया। आरोप है कि उनकी बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाकर धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया।
कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस किशोरी के दूसरे धर्म से जुड़े कपड़े पहनाने के वीडियो की जांच कर रही थी। इसी बीच पीड़िता के अपहरण की सूचना मिली थी। आरोपी नाबालिग है। पीड़िता को जिस घर से बरामद किया गया है, वह आरोपी की एक परिचित लड़की का घर है। आरोपी का साथ देने वाली लड़कियां पीड़िता की सहेलियां हैं और सभी नाबालिग हैं।
