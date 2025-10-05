lord shiva holy dham rudranath kapat close for winter 17 October भगवान शिव के पवित्र धाम रुद्रनाथ के कपाट इस दिन होंगे बंद, पंचकेदारों में खास महत्व, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़lord shiva holy dham rudranath kapat close for winter 17 October

भगवान शिव के पवित्र धाम रुद्रनाथ के कपाट इस दिन होंगे बंद, पंचकेदारों में खास महत्व

भगवान शिव के पवित्र धाम और पंचकेदारों में एक रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को बंद होंगे। रुद्रनाथ शिव के सबसे पवित्र और दुर्गम धामों में एक है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, चमोलीSun, 5 Oct 2025 01:35 PM
share Share
Follow Us on
भगवान शिव के पवित्र धाम रुद्रनाथ के कपाट इस दिन होंगे बंद, पंचकेदारों में खास महत्व

उत्तराखंड में पवित्र स्थान रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को ब्रह्म मुहुर्त में शीतकाल के लिए पर बंद हो जाएंगे। उसी दिन रुद्रनाथ जी की उत्सव विग्रह डोली अपने गद्दी स्थल गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर में पहुंच कर विराजमान होगी।

रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी पंडित सुनील तिवारी ने बताया भगवान शिव के हिमालय में स्थित पंच केदार में से एक रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए 17 अक्टूबर को ब्रह्म बेला पर पूजा विधान के साथ बंद होंगे।

ये भी पढ़ें:हेमकुंड के कपाट 10 अक्टूबर को होंगे बंद, 6 नवंबर को चारधाम यात्रा का समापन

उसी दिन भगवान की उत्सव विग्रह डोली को लेकर शिव भक्त 19 किलोमीटर की हिमालयी पैदल यात्रा के साथ गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर में पहुंचेंगे। शीतकाल में भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना गोपेश्वर गोपीनाथ में मंदिर में होगी।

रुद्रनाथ की उत्सव विग्रह डोली गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर में पहुंचने पर भगवान का भव्य स्वागत अभिनन्दन किया जायेगा। मंदिर समिति ने बताया उत्सव विग्रह डोली का दीप थालों से आरती होगी। पुष्प वर्षा की जायेगी।

Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।