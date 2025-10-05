भगवान शिव के पवित्र धाम रुद्रनाथ के कपाट इस दिन होंगे बंद, पंचकेदारों में खास महत्व

भगवान शिव के पवित्र धाम और पंचकेदारों में एक रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को बंद होंगे। रुद्रनाथ शिव के सबसे पवित्र और दुर्गम धामों में एक है।

उत्तराखंड में पवित्र स्थान रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को ब्रह्म मुहुर्त में शीतकाल के लिए पर बंद हो जाएंगे। उसी दिन रुद्रनाथ जी की उत्सव विग्रह डोली अपने गद्दी स्थल गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर में पहुंच कर विराजमान होगी।

रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी पंडित सुनील तिवारी ने बताया भगवान शिव के हिमालय में स्थित पंच केदार में से एक रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए 17 अक्टूबर को ब्रह्म बेला पर पूजा विधान के साथ बंद होंगे।

उसी दिन भगवान की उत्सव विग्रह डोली को लेकर शिव भक्त 19 किलोमीटर की हिमालयी पैदल यात्रा के साथ गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर में पहुंचेंगे। शीतकाल में भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना गोपेश्वर गोपीनाथ में मंदिर में होगी।