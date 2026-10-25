उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पीछे हटी लोजपा, एक शर्त पूरी करने वाले नेताओं को मिलेगी टिकट
ये खबर इसलिए सुर्खियों में है, क्योंकि कुछ दिनों पहले पार्टी के आलाकमान की तरफ से इस चुनाव में हिस्सा लेने की बात कही गई थी, लेकिन अब मामला कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ताजा अपडेट पार्टी के प्रदेश प्रभारी पवन वर्मा की तरफ से आया है।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। दलों ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। खबर आई है कि लोकजनशक्ति (रामविलास) आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। ये खबर इसलिए सुर्खियों में है, क्योंकि कुछ दिनों पहले पार्टी के आलाकमान की तरफ से इस चुनाव में हिस्सा लेने की बात कही गई थी, लेकिन अब मामला कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ताजा अपडेट पार्टी के प्रदेश प्रभारी पवन वर्मा की तरफ से आया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। दरअसल, इसमें एक ढील भी दी गई है, अगर पार्टी द्वारा तय किया गया लक्ष्य पूरा होता है, तो चुनाव लड़ने के बारे में सोचा जा सकता है। जानिए क्या है पूरा मामला।
पहले चुनाव लड़ने की घोषणा की, अब हटे पीछे
पूरे मामले से जुड़ा ताजा अपडेट यह है कि प्रदेश प्रभारी पवन वर्मा ने चुनाव न लड़ने की जानकारी दी है। शनिवार को पार्टी संगठन की और से ज्वालापुर स्थित एक बेंकट हॉल में पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय स्व.रामविलास पासवान की स्मृति में श्रद्धांजलि और संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश प्रभारी पवन वर्मा ने कहा कि पूर्व में प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी। लेकिन अभी शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है।
चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या करेंगे; जानिए रणनीति
पहले के ऐलान को बदलकर नई घोषणा तो हो गई। मगर सवाल अभी भी बना हुआ है, आखिर ऐसा क्यों? जो दल पहले चुनाव लड़ने की बात कर रहा था, वो अब इससे क्यों इंकार कर रहा है। इसके पीछे की वजह भी सामने आई है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हजार कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।
एक शर्त पूरी हुई तो करेंगे मुकाबला
हालांकि इसमें एक विशेष छूट भी दी गई है। यह छूट चुनाव लड़ने से जुड़ी है। दरअसल, इस तय टार्गेट के पूरा करने पर नेता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकता है। यानी कि 20 हजार कार्यकर्ता जोड़ने वाले नेताओं को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जा सकता है। प्रदेश प्रभारी की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल पार्टी का फोकस चुनाव से पहले प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पर है। इसके लिए व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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