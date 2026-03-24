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आदि कैलास मार्ग पर खुलेगी शराब की दुकान, 8 मई से शुरू हो रही यात्रा

Mar 24, 2026 10:45 am ISTGaurav Kala संतोष आर्यन, पिथौरागढ़, हिन्दुस्तान
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Liquor Shop in Adi Kailash Route: उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में शराब की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। आदि कैलास मार्ग पर भी दुकान खोलने की तैयारी है। अकेले जनपद में राजस्व लक्ष्य 113 करोड़ रखा गया है।

आदि कैलास मार्ग पर खुलेगी शराब की दुकान, 8 मई से शुरू हो रही यात्रा

Liquor Shop in Adi Kailash Route: विश्व प्रसिद्ध आदि कैलास मार्ग पर शराब की दुकान खोलने की तैयारी है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में आबकारी विभाग ने यह फैसला लिया है। आबकारी अधिकारी मोहन सिंह कोरंगा का कहना है कि इस साल कई दुकानें खोली जानी है। राजस्व लक्ष्य भी बढ़ाया गया है।

महंगाई और घरेलू बजट के दबाव के बावजूद उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में शराब की खपत लगातार बढ़ रही है। आबकारी विभाग के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 अरब 13 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य तय किया है और इसे हासिल करने के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली हैं।

विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में विदेशी मदिरा की 36 दुकानें संचालित की जाएंगी, जिनसे 96 करोड़ 71 लाख 19 हजार 701 रुपये राजस्व मिलने का अनुमान है। वहीं, देशी शराब की 19 दुकानों से 16 करोड़ 28 लाख 80 हजार 299 रुपये की आय होने की संभावना है। इस प्रकार दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 1 अरब 13 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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आदि कैलास मार्ग पर भी खुलेगी दुकान

धार्मिक महत्व वाले आदि कैलास मार्ग पर भी शराब की दुकान खोलने की तैयारी है। धारचूला-लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित तवाघाट में विदेशी मदिरा की दुकान प्रस्तावित की गई है। यह पहला मौका होगा जब इस क्षेत्र में शराब की दुकान संचालित होगी।

8 मई से शुरू हो रही यात्रा

प्रसिद्ध आदि कैलास यात्रा इस वर्ष 8 मई से शुरू होने जा रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) की ओर से आयोजित होने वाली यह यात्रा इस बार तीन स्थानों से संचालित की जाएगी। श्रद्धालु हल्द्वानी, टनकपुर और धारचूला से यात्रा में शामिल हो सकेंगे।

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राजस्व लक्ष्य 4 करोड़ और बढ़ाया

इस बार शराब की दुकानों का आवंटन दो वर्षों (2026-27 और 2027-28) के लिए किया जाएगा। आबकारी विभाग लॉटरी प्रणाली के माध्यम से दुकानों का आवंटन करेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने 109 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, जिसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया। नए वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य में चार करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

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आबकारी निरीक्षक पिथौरागढ़ मोहन सिंह कोरंगा का कहना है कि जनपद में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देशी-विदेशी मदिरा की दुकानों से 113 करोड़ का राजस्व निर्धारण किया गया है। कुछ नई दुकानें भी खोली जानी प्रस्तावित हैं।

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