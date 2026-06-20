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घोस्ट विलेज में छिपकर लोगों को मार रहा तेंदुआ, उत्तराखंड में आदमखोर का आतंक दोगुना

Gaurav Kala ओम प्रकाश सती, देहरादून
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उत्तराखंड में आदमखोर तेंदुए का आतंक दोगुना हो गया है। घोस्ट विलेज के खाली पड़े मकान, घनी झाड़ियां और सुनसान रास्ते तेंदुए को छिपने के लिए अनुकूल माहौल दे रहे हैं।

घोस्ट विलेज में छिपकर लोगों को मार रहा तेंदुआ, उत्तराखंड में आदमखोर का आतंक दोगुना

उत्तराखंड के पहाड़ों से लगातार हो रहे पलायन का एक और दर्दनाक पहलू सामने आ रहा है। सैकड़ों घोस्ट विलेज (निर्जन गांव) में तेंदुए ने सुरक्षित ठिकाने बना लिए हैं। यहां छिपकर तेंदुआ आसपास के गांवों के लोगों पर हमले कर रहे हैं।

घोस्ट विलेज के खाली पड़े मकान, घनी झाड़ियां और सुनसान रास्ते तेंदुए को छिपने के लिए अनुकूल माहौल दे रहे हैं। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से मई तक राज्य में तेंदुए ने 14 लोगों को शिकार बनाया। पौड़ी में सबसे अधिक 189 घोस्ट विलेज हैं और इनके आसपास सबसे अधिक पांच लोगों को तेंदुए ने मौत के घाट उतारा।

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5 महीने में 30 से ज्यादा हमले

पांच महीनों में यहां 30 से अधिक लोग तेंदुए के हमले में घायल हुए हैं। पलायन की पीड़ा के दूसरे प्रतीक अल्मोड़ा में इस साल तीन लोगों की मौत हुई है और अलग-अलग हमलों में 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एस. सत्यकुमार का कहना है कि घोस्ट विलेज में मानवीय गतिविधियां बढ़ाने के साथ निगरानी मजबूत करना जरूरी है।

आबादी के आसपास रहना पसंद करता है तेंदुआ

वन संरक्षक-गढ़वाल आकाश वर्मा ने बताया कि तेंदुआ हमेशा इंसानी आबादी के आसपास रहना पसंद करता है। ऐसे में उसे खाली गांवों की झाड़ियां, खंडहर और सुनसान इलाके अच्छे आवास के रूप में मिल जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जब खाली गांवों में मादा तेंदुआ अपने बच्चों के साथ मिली। वे आसपास के आबादी वाले इलाकों में जाकर शिकार भी कर रहे थे।

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मैदानों से दोगुना तेंदुए का आतंक

पहाड़ों में मैदानों की तुलना में मानव-वन्यजीत संघर्ष दोगुना हो रहा है। वन विभाग के अनुसार, 2021 से 2025 तक पहाड़ के नौ जिलों में वन्यजीवों के हमलों में 94 लोगों ने जान गंवाई। वहीं, मैदान के चार जिले हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और देहरादून में मृतकों की संख्या 25 रही।

राज्य में दस गुना बढ़े हमले

बीते 25 वर्षों में वन्यजीवों के हमलों में करीब दस गुना बढ़ोत्तरी हुई है। साल 2000 में वन्यजीवों के हमलों में घायलों होने की संख्या महज 56 थी। जबकि 2025 में यह आंकड़ा 557 पहुंच गया। इसके बाद लगभग हर साल 100 से अधिक लोग वन्यजीवों के हमलों में घायल हुए हैं।

पिछले चार साल में हमले

पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड में तेंदुए के हमलों में सबसे अधिक प्रभावित जिला पौड़ी रहा, जहां 32 लोगों की मौत हुई और 140 लोग घायल हुए। इसके बाद टिहरी गढ़वाल में 13 लोगों की मौत और 36 लोग घायल हुए, जबकि अल्मोड़ा में 12 लोगों की जान गई और 106 लोग घायल हुए। पिथौरागढ़ में 11 लोगों की मौत और 39 लोग घायल हुए। उधमसिंह नगर में 9 लोगों की मौत तथा 42 लोग घायल हुए, वहीं नैनीताल में 11 लोगों की मौत और 53 लोग घायल हुए।

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रुद्रप्रयाग में तेंदुए के हमलों से 6 लोगों की मौत हुई और 25 लोग घायल हुए। चंपावत में 4 लोगों की मौत तथा 40 लोग घायल हुए। उत्तरकाशी में 3 लोगों की मौत और 23 लोग घायल हुए, जबकि देहरादून में 3 लोगों की मौत और 10 लोग घायल हुए। बागेश्वर में 3 लोगों की जान गई और 16 लोग घायल हुए। हरिद्वार में 2 लोगों की मौत और 17 लोग घायल हुए। वहीं चमोली में पिछले चार वर्षों के दौरान तेंदुए के हमले में 10 लोग घायल हुए।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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