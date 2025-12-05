Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Leopard Kills Youth in pauri Uttarakhand Public Anger Erupts Schools Shut for Two Days
उत्तराखंड में गुलदार के युवक को मारने से लोगों का फूटा गुस्सा, दो दिन स्कूल बंद

उत्तराखंड में गुलदार के युवक को मारने से लोगों का फूटा गुस्सा, दो दिन स्कूल बंद

संक्षेप:

उत्तराखंड में गुलदार और भालू का आतंक नहीं थम रहा है। पौड़ी में एक युवक को गुलदार ने निवाला बना लिया। आक्रोशित लोगों का घटना को लेकर गुस्सा फूटा। प्रशासन ने क्षेत्र के 48 स्कूलों को दो दिन बंद रखने की घोषणा की।

Dec 05, 2025 08:37 am ISTGaurav Kala पौड़ी
उत्तराखंड के गढ़वाल में तेंदुआ और भालु का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पौड़ी के एक गांव में गुलदार ने एक युवक को मार डाला। घटना के बाद दहशत का माहौल है। गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे पौड़ी के विधायक व डीएम का घेराव कर रोष जताया। गुलदार के खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने क्षेत्र के 48 स्कूलों और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शनिवार तक छुट्टी घोषित कर दी है।

पौड़ी से पास ग्रामसभा चवथ के गांव गजल्ड निवासी 42 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद नौटियाल दूध का काम करते थे। गुरुवार सुबह वह मंदिर में दीपक जलाने गए थे। मंदिर से लौटते समय सुबह करीब साढ़े सात बजे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। हमले में राजेंद्र की मौत हो गई। कुछ देर बाद अन्य ग्रामीण उधर से गुजरे तो घटना की जानकारी हुई। मामले की सूचना वन विभाग-प्रशासन को दी गई।

ग्रामीणों ने विधायक-डीएम को घेरकर जताया आक्रोश

गुलदार के हमले की सूचना पाकर वन विभाग, पौड़ी कोतवाली पुलिस व संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी मौके पर पहुंचे। कुछ देर में पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी और डीएम स्वाति एस भदौरिया भी पहुंच गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने उनका घेराव कर आक्रोश जताया। ग्रामीण गुलदार को नरभक्षी घोषित करने के साथ गांव में शूटर तैनात करने की मांग कर रहे थे।

करीब 12:30 बजे प्रशासन ने ग्रामीणों को जानकारी दी कि गुलदार को मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश की प्रति भी दिखाई गई पर ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीण शूटर की तैनाती की मांग पर अड़े रहे और शव नहीं उठाने दिया। वन विभाग के मांगों पर सहमत होने के बाद ग्रामीण माने और दोपहर तीन बजे शव पोस्टमार्टम को भेजा जा सका।

