उत्तराखंड के पौड़ी में तेंदुए ने 5 साल की बच्ची को मार डाला; लोगों ने भाजपा विधायक को 2 घंटे बंधक बनाया
पौड़ी में तेंदुए ने आंगन में खेल रही पांच साल की बच्ची को मार डाला। शव घर से 200 मीटर दूर मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक को करीब दो घंटे तक बंधक बनाया और जमकर नारेबाजी की।
पौड़ी मुख्यालय से करीब छह किलोमीटर दूर खांड्यूसैंण के पास मंगलवार देर शाम को तेंदुए ने हमला कर करीब पांच वर्षीय बालिका को मार डाला। क्षेत्र में गुलदार के बढ़ते हमलों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने रोष जाहिर किया है। मौके पर पहुंचे विधायक पौड़ी को ग्रामीणों ने करीब दो घंटे तक बंधक बनाया। आक्रोशित लोगों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बच्ची का शव घर से करीब 200 मीटर दूर बरामद किया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत बनी है।
डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव ने बताया कि मंगलवार शाम करीब सवा छह बजे स्थानीय बाजार खांड्यूसैंण से घर ओजली जाते समय पांच वर्षीय आरुषि पुत्री कृष्ण कुमार पर गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में बच्ची की मौत हो गई। मौके पर टीम भेजी गई है। अधिकारियों के मुताबिक, पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग पर खांड्यूसैंण के समीप ओजली गांव में एक तेंदुआ चार वर्षीय आरुषि को उसके घर के आंगन से उठाकर ले गया।
आंगन में खेल रही थी बच्ची
यह घटना देर शाम उस समय हुई, जब बच्ची आंगन में खेल रही थी। तेंदुए ने अचानक उस पर हमला किया और उसे घसीटकर झाड़ियों की ओर ले गया। जानकारी के अनुसार, बच्ची के सात वर्षीय भाई आर्यन ने तेंदुए को अपनी बहन को ले जाते देखा और शोर मचाया, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बच्ची की तलाश शुरू की।
गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक को बंधक बनाया
घटना से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने विधायक को कथित तौर पर बंधक बनाकर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से तेंदुए की आवाजाही के बावजूद वन विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है। उन्होंने तेंदुए को पकड़ने या मारने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए ने गांव की एक अन्य बच्ची पर भी हमला कर उसे उठा ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन बच्ची समय रहते घर के अंदर चली गई और उसकी जान बच गई।
पौड़ी की उप प्रभागीय अधिकारी (एसडीओ) आयशा बिष्ट ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गश्त की जा रही है और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
कोटद्वार में तेंदुए के हमले से 8 साल की बच्ची घायल
दूसरी घटना जिले के कोटद्वार में वार्ड संख्या तीन के स्नेह तल्ली इलाके में हुई, जहां तेंदुए के हमले में आठ वर्षीय एक बच्ची घायल हो गई। पार्षद संजय भंडारी ने बताया कि घटना शाम करीब साढ़े छह बजे हुई, जब सान्वी अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उन्होंने बताया कि तेंदुए के हमला करते ही बच्ची की मां नीलम देवी शोर मचाते हुए उसके पीछे दौड़ीं जिससे घबराकर तेंदुआ बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया।
हमले में घायल सान्वी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेंदुए के नाखूनों से उसके गले और पैर में घाव हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण अस्पताल पहुंचीं और बच्ची का हालचाल जाना। उन्होंने वन अधिकारियों को क्षेत्र में सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए। लैंसडौन के प्रभारी प्रभागीय वन अधिकारी तरुण एस ने बताया कि बच्ची अब खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि उसके इलाज का पूरा खर्च वन विभाग उठाएगा और तेंदुए के हमलों से लोगों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
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