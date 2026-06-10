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पौड़ी में गुलदार ने महिला का सिर धड़ से अलग किया, शूटआउट में आदमखोर भी ढेर

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, पौड़ी
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पौड़ी में गुलदार का आतंक नहीं थम रहा। आदमखोर ने एक महिला पर हमला कर सिर धड़ से अलग कर दिया। शूटरों ने भी आदमखोर गुलदार को ढेर कर दिया है।

पौड़ी में गुलदार ने महिला का सिर धड़ से अलग किया, शूटआउट में आदमखोर भी ढेर

गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी रेंज में मंगुलदार ने कोट ब्लॉक के बाडियू गांव में घास लेने गई 59 साल की महिला को मार डाला। गुलदार ने महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना के बाद गुलदार मौके पर ही चहलकदमी करता रहा। वह घटनास्थल पर पहुंचे शूटरों पर भी हमलावर हो गया। शूटरों ने आत्मरक्षा में गुलदार को मौके पर ही ढेर कर दिया।

डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव ने बताया कि मंगलवार को बाडियू गांव निवासी प्रभा देवी पत्नी मातबर सिंह मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। इस दौरान घात लगाए गुलदार ने उन पर हमला कर कर दिया। गुलदार महिला को घसीटते हुए खंडहर पड़े एक मकान में ले गया। उसने महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया। लोगों के मौके पर पहुंचने पर भी गुलदार खंडहर के पास चहलकदमी करता रहा। वन विभाग की टीम के साथ शूटर मौके पर पहुंचे। इस दौरान गुलदार शूटरों पर भी हमलावर हो गया। इस पर शूटरों ने आत्मरक्षा में गुलदार को ढेर कर दिया। घटना के बाद बाडियू में दहशत का माहौल है।

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आक्रोशित लोगों ने वन मंत्री और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी की, अफसरों को घेरा

गुलदार के हमले के बाद बाडियू क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मंगलवार को घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन मंत्री, विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही मौके पर पहुंचे अफसरों को भी घेरा। कहा कि गुलदार के हमलों के बाद आज तक वन मंत्री एक भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। इस दौरान मौके पर पहुंचे डीएफओ गढ़वाल, एसडीएम आदि को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा।

आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में लगातार एक मादा गुलदार अपने दो शावकों के साथ चहलकदमी कर रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। मादा गुलदार को भी ढेर करने की मांग उठाई। डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव ने बताया कि मौके पर अभी टीम तैनात रहेगी।

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महिला को मारने वाला गुलदार ढेर

पौड़ी। पौड़ी के कोट ब्लॉक के बाडियू में सोमवार को महिला को मार डालने वाले गुलदार को भी मौके पर ही ढेर कर दिया गया। महिला को गुलदार के हमले में महिला की मौत के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भी भीड़ जुट गई थी। महिला को मारने के बाद गुलदार खंडहर बने मकान के पास ही झाड़ियों में छुपा था। इसी पुराने मकान के खंडहर में ही गुलदार महिला को घसीट कर ले गया था। पौड़ी के डीएफओ महातिम यादव ने बताया कि गुलदार हमलावर हो रहा था। भीड़ बहुत अधिक होने की वजह से पूरा खतरा था कि वह अपने शिकार की वजह से किसी पर भी हमला कर सकता था। गुलदार के हमले की सूचना पर मौके पर टीम के साथ ही शूटर भी गए थे। गुलदार के हमलावर होता देख लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर अंतिम विकल्प के रूप में गुलदार को शूट करना पड़ा। गुलदार महिला के शव के पास से कही गया ही नही। ऐसे में शव को कब्जे भी नहीं लिया जा सकता था।

ग्रामीणों ने घंटों नहीं उठने दिया शव

पौड़ी। कोट ब्लॉक के बाडियू में महिला को गुलदार के मारे जाने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएफओ और संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी को भी घेरे रखा। जिससे मौके पर महिला के शव को पंजनामा की प्रक्रिया में भी काफी लेट हो गई। करीब 6 बजे किसी तरह प्रशासन की टीम घेराव से छूट कर मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंजनामा भरा। इसके बाद शव को गांव से सड़क पर लाया गया।, लेकिन यहा महिलाएं पहले से जाम लगाकर बैठी थी। करीब शाम को पौने 7 बजे किसी तरह पुलिस ने जाम खुलवाते हुए शव को पीएम के लिए ज़िला अस्पताल के लिए भेजा।

पौड़ी में नहीं थम रहे गुलदार के हमले, परेशानी नहीं हो रही कम

गढ़वाल वन प्रभाग की विभिन्न रेंजों में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुलदार के लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों में आक्रोश बना हुआ है। वहीं, गुलदार प्रभावित गांव के ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। गुलदार ने 24 दिन के भीतर पौड़ी रेंज में दूसरा हमला कर ग्रामीण को निवाला बनाया है। इससे पूर्व गुलदार ने इसी रेंज के कमंद गांव में बीती 15 मई को एक ग्रामीण को निवाला बना लिया था।

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गुलदार द्वारा मंगलवार को गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी रेंज के कोट ब्लॉक के बाडयू गांव निवासी प्रभा देवी को मार डालने के बाद ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश भी बना हुआ है। ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचे वन विभाग के अफसरों व प्रशासन के अधिकारियों के सामने आक्रोश जताया। कहा कि गुलदार के हमले से निपटने में प्रशासन फेल हो गया है। गुलदार ने पौड़ी रेंज के बमठी गांव में बीते 23 अप्रैल को सीता देवी को निवाला बना दिया था। इससे पहले बीते 9 मार्च को बालमणा में एक राजमिस्त्री, 15 जनवरी को बाड़ा गांव में नेपाली मूल के व्यक्ति, बीते वर्ष 4 दिसंबर को गजल्ड गांव में एक ग्रामीण को गुलदार ने निवाला बना लिया था।

कई गांवों में बनी हुई है गुलदार की दहशत

पौड़ी। पौड़ी रेंज के गांवों में लगातार हो रहे हमलों के बाद ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बनी हुई है। स्थानीय निवासी विनोद दनोशी, तामेश्वर आर्य ने बताया कि पौड़ी रेंज के कई गांवों में लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। कहा कि शासन व प्रशासन की लापरवाही के चलते गुलदार आए दिन हमला कर ग्रामीणों को निवाला बना रहा है। गुलदार के हमले के बाद वन विभाग कुछ दिनों के लिए सक्रिय तो होता है लेकिन इसके बाद फिर ढिलाई बरत देता है। जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। गुलदार को शेडयूल वन से हटाने की मांग को लेकर कई बार आंदोलन किए जा चुके हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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