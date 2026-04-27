नैनीताल में वकील ने खुद को मारी गोली, कार में मिली खून से सनी लाश
नैनीताल शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर घटित एक घटना ने अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को झकझोर कर रख दिया। पार्किंग में खड़ी कार में अधिवक्ता का खून से सना हुआ शव बरामद हुआ।
नैनीताल शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर घटित एक घटना ने अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को झकझोर कर रख दिया। पार्किंग में खड़ी कार में अधिवक्ता का खून से सना हुआ शव बरामद हुआ। हाथ में पिस्टल और बोनट पर सुसाइड नोट देख पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है। बेहद ही मिलनसार स्वभाव के अधिवक्ता द्वारा आत्मघाती कदम उठाने से सभी स्तब्ध हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक सोमवार को कलेक्ट्रेट और जिला न्यायालय परिसर में सभी अधिवक्ता रोजाना की तरह कामकाज में लगे हुए थे। करीब 11:30 बजे पार्किंग से गुजर रहे अधिवक्ताओं ने एक गाड़ी के भीतर लॉन्ग व्यू कंपाउंड निवासी पूरन सिंह भाकुनी को खून से लथपथ पड़ा हुआ। उनके हाथ मे पिस्टल देख हड़कंप मच गया।
घटना की खबर लगते ही मौके पर अधिवक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस को वाहन के बोनट से एक नोट भी बरामद हुआ है। इसमें अधिवक्ता ने किसी बीमारी से परेशान होने की बात लिखी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप
इससे पहले नैनीताल जिले के ज्योलीकोट क्षेत्र के भदुनी गांव के पास जंगल में शुक्रवार को एक सिर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार सुबह भदुनी गांव के ग्रामीणों ने फतेहपुर रेंज, रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत जंगल में एक शख्स का धड़ पड़ा देखा। शव पूरी तरह निर्वस्त्र और सिर कटा हुआ था। ग्रामीणों ने इसे बाघ या तेंदुए के हमले का मामला बताया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं।
मृतक की पहचान 30 साल के कमल बिष्ट पुत्र इंदर सिंह बिष्ट, निवासी भदुनी गांव के रूप में हुई है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शव उसके घर से लगभग एक किलोमीटर दूर मिला।
बाघ ने किया हमला?
वन विभाग का कहना है कि जिस सटीकता से सिर को धड़ से अलग किया गया है, उससे किसी धारदार हथियार के इस्तेमाल की आशंका लगती है। माना जा रहा है कि अगर हमला किसी जंगली जानवर ने किया होता, तो घाव असमान और होते और शरीर के अन्य हिस्से भी खाए हुए होते। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव के आगे के हिस्से पर पंजों और नाखूनों के स्पष्ट निशान हैं, जो बाघ के हमले की ओर इशारा करते हैं।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक गुरुवार रात गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था लेकिन वापस घर नहीं पहुंचा। शुक्रवार सुबह उसका शव घर से लगभग 600 से 700 मीटर की दूरी पर मिला। जानकारों का मानना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला बाघ के हमले का प्रतीत होता है, हत्या का नहीं।
वार्ता से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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