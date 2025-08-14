landslide on rishikesh neelkanth road two persons missing and some injured ऋषिकेश-नीलकंठ मार्ग पर भूस्खलन, 2 लापता; 1 यूपी के सुल्तानपुर का निवासी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़landslide on rishikesh neelkanth road two persons missing and some injured

ऋषिकेश-नीलकंठ मार्ग पर भूस्खलन की घटना सामने आई है। इसमें दो लोग लापता बताए जाते हैं जबकि दो अन्य घायल हुए हैं। आशंका है कि लापता लोग तेज बहाव में बह गए होंगे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Krishna Bihari Singh भाषा, ऋषिकेशThu, 14 Aug 2025 12:45 AM
ऋषिकेश के निकट लक्ष्मण झूला क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि ऋषिकेश - नीलकंठ मार्ग पर घट्टू घाट के पास बुधवार को भारी भूस्खलन होने से उसकी चपेट में आकर दो व्यक्ति लापता हो गए जबकि दो अन्य घायल हो गए। लक्ष्मण झूला पुलिस कोतवाली के थानाध्यक्ष संतोष पैठवाल ने बताया कि घटनास्थल से 15 मीटर दूर उफनती गंगा नदी बह रही है। आशंका है कि लापता दोनों व्यक्ति भूस्खलन की चपेट में आकर नदी में गिर गए हों।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि लापता व्यक्तियों की तलाश मलबे और नदी, दोनों में की जा रही है।लापता व्यक्तियों की पहचान उत्तराखंड के मंगलौर के मुशीर और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अजीत पाल के रूप में हुई है।

लक्ष्मण झूला पुलिस कोतवाली के थानाध्यक्ष संतोष पैठवाल ने बताया कि घायल व्यक्ति हरिद्वार से ईंट भरकर चले एक ट्रक के चालक और परिचालक हैं जो अपने ट्रक को रोककर उसका पंचर टायर बदल रहे थे। इसी दौरान पहाड़ से हुए भूस्खलन की चपेट में आ गए। अधिकारी ने बताया कि उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है और वे खतरे से बाहर हैं।

थानाध्यक्ष संतोष पैठवाल ने बताया कि दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुटटी दे दी गई। राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) मौके पर मौजूद है। पत्थर बड़े हैं और उन्हें पत्थर काटने वाली मशीन की मदद से हटाया जा रहा है। मार्ग पर यातायात बंद है।

इस बीच पौड़ी लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने आपदा प्रभावित सैंजी गांव और नैठा बाजार-पाबौ पौड़ी का दौरा कर आपदा की स्थिति का निरीक्षण कर राहत शिविरों में रह रहे प्रभावितों से मिले। उन्होंने सांसद निधि से आपदा में प्रभावित लोगों को 10 लाख की अग्रिम सहायता राशि का चेक सौंपा।

इस बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने 12 अगस्त से तीन दिनों के लिए केदारनाथ धाम यात्रा स्थगित कर दी है। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने यात्रा पर आ रहे यात्रियों को जनपद की पुलिस चौकी जवाड़ी से आगे नहीं जाने और किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर सोनप्रयाग तक पहुंचे यात्रियों को सोनप्रयाग से बिल्कुल भी आगे नहीं जाने का आग्रह किया है।

(यूनीवार्ता के इनपुट के साथ)

