उत्तराखंड के पौड़ी में लैंडस्लाइड से मकान मलबे में समाया, 3 लोग दबे; तबाही का मंजर
Pauri Landslide: उत्तराखंड के पौड़ी जिले के सतपुली में रात से लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन से मकान मलबे में समा गया। इलाके में मलबा आने से तीन लोगों के दबे होने की सूचना है। तबाही का मंजर सामने आया है।
Pauri Landslide: उत्तराखंड में मॉनसून आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने आज भी देहरादून समेत प्रदेश के 6 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद पौड़ी में सोमवार रात से लगातार बारिश हो रही है। यहां मेहरगांव में एक मकान लैंडस्लाइड में समा गया। इलाके में मलबे की चपेट में आकर तीन लोगों के दबने की सूचना है। राहत और आपदा बचाव दल मौके पर है और रेस्क्यू अभियान चला रहा है। उधर, हरिद्वार में गंगा का पानी चेतावनी निशान के काफी करीब पहुंच गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में सोमवार रात से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। गुमखाल के निकट मेहरगांव में मलबे में तीन लोगों के दबने की सूचना मिली है। वहीं सतपुली के समीप बैरगांव में एक महिला का मकान मलबे की चपेट में आने की सूचना है। लगातार बारिश के चलते नगर पंचायत सतपुली क्षेत्र में भी कई स्थानों पर मलबा जमा हो गया है।
राहत बचाव अभियान जारी
राजकीय इंटर कॉलेज बंघाट जाने वाली सड़क मलबे से अटी पड़ी है, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। घटनाओं की सूचना के बाद प्रशासन और राहत-बचाव टीमों द्वारा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। लगातार बारिश के चलते क्षेत्र में भूस्खलन और मलबा आने का खतरा बना हुआ है।
गंगोत्री नेशनल हाईवे मलबा आने से बंद
ऋषिकेश। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नरेंद्र नगर के नजदीक गुर्जर नाला पर पहाड़ी से मलबा आने के चलते आवागमन बाधित हो गया है। यातायात सुचारु करने के लिए पीडब्ल्यूडी की टीम जेसीबी के साथ मौके पर जुटी है। सुबह 8:00 बजे के बाद से मार्ग पर आवाजाही प्रभावित है। फिलहाल वाहन मुनिकीरेती में भद्रकाली तिराहे से बदरीनाथ हाईवे होते हुए वैकल्पिक्स मार्गों से आगे बढ़ रहे हैं।
चेतावनी निशान के पास बह रही गंगा
हरिद्वार। भीमगोड़ा बैराज पर देर रात से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा नदी चेतावनी निशान से 15 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। सुबह नौ बजे गंगा का जलस्तर 292.85 मीटर रिकॉर्ड हुआ।
निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा
पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद श्रीनगर डैम और पशुलोक बैराज से गंगा में पानी की निकासी बढ़ाई गई है। हरिद्वार जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। डीएम ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है। गंगा किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के जलस्तर पर सतर्क नजर बनाए हुए हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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