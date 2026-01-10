Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Land records Khasra-Khatauni will now be available on mobile phones in Uttarakhand
उत्तराखंड में अब इंटरनेट से घर बैठे मोबाइल पर मिलेंगी खसरा-खतौनी, CM ने जनता को दी बड़ी सौगात

उत्तराखंड में अब इंटरनेट से घर बैठे मोबाइल पर मिलेंगी खसरा-खतौनी, CM ने जनता को दी बड़ी सौगात

संक्षेप:

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तकनीकी सुधारों से राज्य में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के साथ-साथ 'ईज ऑफ लिविंग' को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों में अधिक पारदर्शिता आएगी।

Jan 10, 2026 06:07 pm ISTSourabh Jain वार्ता, देहरादून, उत्तराखंड
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजस्व विभाग के छह नए वेब पोर्टलों का शुभारंभ किया, जिससे अब राज्य के नागरिक घर बैठे मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से खसरा-खतौनी और अन्य राजस्व सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप इन सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है ताकि आमजन को तहसील और सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने बताया कि लॉन्च किए गए इन पोर्टलों में ई-भूलेख (अपडेटेड वर्जन), भू-नक्शा, भूलेख अंश, भू-अनुमति, एग्री लोन और ई-वसूली (ई-RCS) शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घर बैठे मिलेगी खतौनी की वेरिफाइड कॉपी

नई व्यवस्था के तहत ई-भूलेख पोर्टल के माध्यम से अब खतौनी की सत्यापित प्रति (वेरिफाइड कॉपी) ऑनलाइन भुगतान कर घर बैठे प्राप्त की जा सकेगी, जबकि पहले इसके लिए तहसील जाना अनिवार्य था। 'भूलेख अंश' पोर्टल के जरिए अब संयुक्त खातेदारों के अलग-अलग अंश का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों की 'फार्मर रजिस्ट्री' बनाने में मदद मिलेगी।

मुफ्त में देख सकेंगे राज्य का नक्शा

इसी तरह 'भू-अनुमति' पोर्टल के माध्यम से उद्योगों और कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग की अनुमति लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। वहीं 'भू-नक्शा' पोर्टल पर अब राज्य के मानचित्रों (कैडस्ट्रल मैप) को कोई भी व्यक्ति निःशुल्क देख सकेगा।

किसानों को बैंकों से कर्ज लेने में होगी सहूलियत

किसानों की सुविधा के लिए 'एग्री लोन' पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और कर्ज चुकाने के बाद बैंक के NOC जारी करते ही भूमि से 'चार्ज' स्वतः हट जाएगा। वहीं 'ई-वसूली' पोर्टल के माध्यम से राजस्व वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और बैंक या अन्य विभाग अपने बकायेदारों के मामले ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तकनीकी सुधारों से राज्य में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के साथ-साथ 'ईज ऑफ लिविंग' को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों में अधिक पारदर्शिता आएगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और राजस्व सचिव एस.एन. पांडेय सहित NIC के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े।

ये भी पढ़ें:पत्नी से सुलह करने उत्तराखंड से दिल्ली आए युवक और दोस्त की संदिग्ध मौत
ये भी पढ़ें:बर्फबारी न होने से पर्यटन को 25 करोड़ का घाटा, मसूरी-नैनीताल में कारोबार ठप
ये भी पढ़ें:उर्मिला सनावर के 'ऑडियो बम' से हिला उत्तराखंड, कब क्या दावा किया? पूरी टाइमलाइन

इन पोर्टल्स के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, 'शासकीय आवास पर राजस्व विभाग से संबंधित 6 वेब पोर्टल ई-भूलेख (अपडेटेड वर्जन), भू-नक्शा, भूलेख अंश, भू-अनुमति, एग्री लोन एवं ई-वसूली (ई-RCS) पोर्टल का शुभारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गुड गवर्नेंस के विज़न के अनुरूप विज्ञान, IT और AI के माध्यम से आमजन को बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत राजस्व सेवाओं का ऑनलाइन होना पारदर्शिता बढ़ाएगा और नागरिक घर बैठे सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह पहल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ लिविंग को भी सशक्त करेगी।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।