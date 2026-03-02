Hindustan Hindi News
हाईवे में जमीन गई, मुआवजा भी हड़प लिया; न्याय के लिए भटक रहा सेना का जवान

Mar 02, 2026 10:16 am ISTGaurav Kala देहरादून
सेना के एक जवान ने देहरादून में जमीन ली थी। उसकी जमीन हाईवे के लिए अधिग्रहित हो गई। हैरानी की बात यह है कि मुआवजा किसी और को दे दिया गया। उसने पुलिस में शिकायत की है।

हाईवे में जमीन गई, मुआवजा भी हड़प लिया; न्याय के लिए भटक रहा सेना का जवान

देहरादून में फौजी की खरीदी गई जमीन का हाईवे में अधिग्रहण हुआ तो मुआवजा किसी और ने हड़प लिया। मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल और वर्तमान में पठानकोट (पंजाब) में तैनात जवान नितेश कोटनाला ने एसएसपी देहरादून को तहरीर दी है। उसने आरोप लगाया कि उसकी खरीदी जमीन का मुआवजा भी किसी और हड़प लिया।

नितेश ने बताया कि पांच जून 2017 को उन्होंने शिमला बाईपास रोड स्थित रतनपुर के रहने वाले मनमोहन जुयाल से शीशमबाड़ा में 125.46 वर्गमीटर जमीन खरीदी थी। बाद में पता चला कि जमीन का राष्ट्रीय राजमार्ग-72 के लिए सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। तब नितेश ने क्षेत्रीय लेखपाल से संपर्क किया।

जांच में सामने आया जमीन का फर्जीवाड़ा

वहां पता चला कि जो जमीन उन्हें दिखाई गई थी वह राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम पर नहीं है। जमीन का मुआवजा भी मुकेश नामक किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया है। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी मनमोहन जुयाल निवासी रतनपुर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भ्रामक वीडियो बनाने पर हवालात में कटी रात

एक अन्य मामले में देहरादून पुलिस ने भ्रामक वीडियो बनाने को रातभर हवालात में रखा। बल्लीवाला चौक पर पुलिस चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट और दस्तावेजों के पकड़े गए दो युवकों को पुलिस पर दबाव बनाना भारी पड़ गया। चालान की कार्रवाई से बचने के लिए दोनों युवक पुलिस का भ्रामक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई में व्यवधान डालने पर दोनों को गिरफ्तार कर रातभर हवालात में रखा।

एसओ बसंत विहार अशोक राठौर ने बताया कि शनिवार को बल्लीवाला चौक पर वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी बिना हेलमेट के आ रहे दो युवकों को रोका गया। जब पुलिस नियमानुसार चालान काट रही थी तो युवकों ने झूठी टिप्पणियों के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया।

पुलिस के मना करने और विधिक आदेशों की अवहेलना करने पर पुलिस ने धारा 172 बीएनएसएस के तहत दोनों को हिरासत में लेकर उनका वाहन सीज कर दिया। आरोपियों की पहचान फिरोज खान निवासी कोटद्वार, पौड़ी और अशरफ अहमद निवासी चंदौसी मुरादाबाद के रूप में हुई है।

नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से छह लाख ठगे

एक अन्य मामले में देहरादून के एक युवक को विदेश में मर्चेंट नेवी की नौकरी का झांसा देकर छह लाख रुपये ठग लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने कथित शिप मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाले एक दंपति समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसओ नेहरू कॉलोनी संजीत कुमार ने बताया कि नवादा निवासी विपेंद्र सिंह ने तहरीर दी।

Gaurav Kala

