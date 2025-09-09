Lame and Blind Men Kill 20 Year Old for 25 Lakh Ransom in roorkee 25 लाख फिरौती के लिए लंगड़े और अंधे का खौफनाक कांड, 20 साल के अनवर को लगाया ठिकाने, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
25 लाख फिरौती के लिए लंगड़े और अंधे का खौफनाक कांड, 20 साल के अनवर को लगाया ठिकाने

रुड़की में लंगड़े और अंधे ने 20 साल के युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को गंगनहर में फेंक दिया। दोनों ने इस खौफनाक कांड से पहले 25 लाख की फिरौती मांगी थी।

Gaurav Kala रुड़की, हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 12:37 PM
रुड़की के कलियर छेत्र के एक होटल संचालक का बेटा अनवर (20 साल) शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजनों ने रविवार को अपहरण और 25 लाख की फिरौती मांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मंगलवार को इस घटना का खुलासा किया।

अंधे और लंगड़े ने युवक की गला दबाकर कर हत्या कर दी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने शव बोरे में रख गंगनहर में फेंक दिया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया की नसीर ने अपने बेटे अनवर का अपहरण और फिरौती मांगने के संबंध में रविवार को मुकदमा दर्ज कराया था। जांच पड़ताल के दौरान पता चला की दो युवकों ने अनवर को अपने पास चाय पिलाने के लिए बुलाया था।

इसके बाद उसका अपहरण किया। बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर शाम के समय बाइक से बोरी में बांधकर शव को अपने साथ ले गया और गंग नहर में फेंक दिया।

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं। एक आरोपी पांचवी पास है तथा दूसरा 9वी पास है। एक लंगड़ा हैं और दूसरा अंधा हैं। पुलिस ने बताया की दोनों आरोपियों में से एक आरोपी मृतक के यहां पहले किराये पर रहता था। अभी तक पुलिस को शव नहीं मिला हैं। मृतक के पिता का कलियर में होटल हैं।

