25 लाख फिरौती के लिए लंगड़े और अंधे का खौफनाक कांड, 20 साल के अनवर को लगाया ठिकाने

रुड़की में लंगड़े और अंधे ने 20 साल के युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को गंगनहर में फेंक दिया। दोनों ने इस खौफनाक कांड से पहले 25 लाख की फिरौती मांगी थी।

रुड़की के कलियर छेत्र के एक होटल संचालक का बेटा अनवर (20 साल) शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजनों ने रविवार को अपहरण और 25 लाख की फिरौती मांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मंगलवार को इस घटना का खुलासा किया।

अंधे और लंगड़े ने युवक की गला दबाकर कर हत्या कर दी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने शव बोरे में रख गंगनहर में फेंक दिया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया की नसीर ने अपने बेटे अनवर का अपहरण और फिरौती मांगने के संबंध में रविवार को मुकदमा दर्ज कराया था। जांच पड़ताल के दौरान पता चला की दो युवकों ने अनवर को अपने पास चाय पिलाने के लिए बुलाया था।

इसके बाद उसका अपहरण किया। बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर शाम के समय बाइक से बोरी में बांधकर शव को अपने साथ ले गया और गंग नहर में फेंक दिया।