जिस घर में महफूज समझी थी बेटी, वहीं हुआ भरोसे का कत्ल; लालपुर में युवती की हत्या

संक्षेप: उत्तराखंड के लालपुर में इंटर्नशिप कर रही ओडिशा की 23 वर्षीय युवती की मंगलवार को किरायेदार के बेटे अमित ने हत्या कर दी। अमित ने घर में अकेलेपन का फायदा उठाकर दुष्कर्म का प्रयास किया, विरोध करने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई।

उत्तराखंड के लालपुर से दिलदहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवती की किराएदार के बेटे ने बेरहमी से हत्या कर दी। युवती के माता-पिता और बहन जेकेपुर रायगढ़ ओडिशा में रहते हैं। युवती के पिता मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और उनका ओडिशा में बिजनेस है। ममेरे भाई ने बताया कि युवती ने बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की थी। इसके बाद उसका लालपुर की फैक्ट्री में छह महीने की इंटर्नशिप के लिए चयन हो गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1500 किमी. दूर से 23 वर्षीय बिटिया का उत्तराखंड की लालपुर स्थित फैक्ट्री में इंटर्नशिप के लिए आना माता-पिता के लिए मुश्किल चुनौती थी। आसपास कोई रिश्तेदार व परिचित भी नहीं था। पिता को लालपुर में अपनी बिटिया के लिए सुरक्षित किराए के घर की तलाश थी। इस दौरान वह लालपुर के मकान मालिक कामेश्वर सिंह के संपर्क में आए। कामेश्वर भी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और लालपुर स्थित एक प्राइवेट गत्ता फैक्ट्री में काम करते हैं। वह अपनी पत्नी सरोज, पुत्र अमित व सुमित के साथ रहते हैं। उनके घर में दो अन्य किराएदार भी हैं। युवती के पिता ने उन पर भरोसा कर लिया और युवती उनके घर में दो मंजिल पर रहने लगी। पड़ोसियों ने बताया कि युवती अपने परिवार की तरह उनके साथ रहती थी। उन्हें युवती के परेशान होने की कभी कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ दिन पहले युवती तबीयत खराब होने के कारण घर चली गई थी।