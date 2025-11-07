Hindustan Hindi News
जिस घर में महफूज समझी थी बेटी, वहीं हुआ भरोसे का कत्ल; लालपुर में युवती की हत्या

संक्षेप: उत्तराखंड के लालपुर में इंटर्नशिप कर रही ओडिशा की 23 वर्षीय युवती की मंगलवार को किरायेदार के बेटे अमित ने हत्या कर दी। अमित ने घर में अकेलेपन का फायदा उठाकर दुष्कर्म का प्रयास किया, विरोध करने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई।

Fri, 7 Nov 2025 07:44 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ऊधम सिंह नगर
उत्तराखंड के लालपुर से दिलदहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवती की किराएदार के बेटे ने बेरहमी से हत्या कर दी। युवती के माता-पिता और बहन जेकेपुर रायगढ़ ओडिशा में रहते हैं। युवती के पिता मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और उनका ओडिशा में बिजनेस है। ममेरे भाई ने बताया कि युवती ने बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की थी। इसके बाद उसका लालपुर की फैक्ट्री में छह महीने की इंटर्नशिप के लिए चयन हो गया।

1500 किमी. दूर से 23 वर्षीय बिटिया का उत्तराखंड की लालपुर स्थित फैक्ट्री में इंटर्नशिप के लिए आना माता-पिता के लिए मुश्किल चुनौती थी। आसपास कोई रिश्तेदार व परिचित भी नहीं था। पिता को लालपुर में अपनी बिटिया के लिए सुरक्षित किराए के घर की तलाश थी। इस दौरान वह लालपुर के मकान मालिक कामेश्वर सिंह के संपर्क में आए। कामेश्वर भी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और लालपुर स्थित एक प्राइवेट गत्ता फैक्ट्री में काम करते हैं। वह अपनी पत्नी सरोज, पुत्र अमित व सुमित के साथ रहते हैं। उनके घर में दो अन्य किराएदार भी हैं। युवती के पिता ने उन पर भरोसा कर लिया और युवती उनके घर में दो मंजिल पर रहने लगी। पड़ोसियों ने बताया कि युवती अपने परिवार की तरह उनके साथ रहती थी। उन्हें युवती के परेशान होने की कभी कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ दिन पहले युवती तबीयत खराब होने के कारण घर चली गई थी।

बुधवार को जाना था ट्रेन से इंदौर, मंगलवार को हुई हत्या

बीते मंगलवार को युवती की इंटर्नशिप पूरी हो रही थी, इसलिए वह सोमवार को लालपुर आई थी। युवती को बुधवार को दिल्ली से इंदौर के लिए ट्रेन पकड़नी थी। युवती की इंटर्नशिप पूरी होने पर घर में खुशी का माहौल था। युवती ने भी लालपुर आकर घर जाने के लिए पूरी पैकिंग कर ली थी। बीते मंगलवार सुबह युवती फैक्ट्री गई थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अनुसार युवती दोपहर ढाई बजे घर के अंदर दाखिल हुई थी। बताया जा रहा है कि तब कामेश्वर सिंह की पत्नी सरोज की तबीयत खराब होने के कारण रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती थी और कामेश्वर सिंह व उनका छोटा पुत्र सुमित अस्पताल में था। इस कारण घर पर उनका पुत्र अमित अकेला था। अकेलेपन का फायदा उठाते हुए अमित की नीयत खराब हो गयी। युवती के विरोध करने पर अमित ने उसकी हत्या कर दी। परिजन अक्सर मोबाइल फोन पर अपनी बिटिया के हालचाल लिया करते थे।

Uttarakhand News

