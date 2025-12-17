'लखपति' बनकर भी नाराज आंगनबाड़ी, सरकार से अब ये मांग; चेतावनी भी दी
उत्तराखंड में आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राशि 10 लाख नहीं हुई तो वे 300 रुपये बिल्कुल भी नहीं कटाएंगे। सरकार ने आंगनबाड़ी के लिए रिटायरमेंट पर 1 लाख देने की घोषणा की थी।
उत्तराखंड सरकार की ओर से आंगनबाड़ी वर्करों को न्यूनतम एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान हुआ है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मचारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राशि 10 लाख रुपए नहीं हुई तो वह 300 रुपए भी नहीं कटाएंगे। सरकार नए वित्तीय वर्ष से सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को न्यूनतम एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था।
आंगनबाड़ी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर असहमति जताई है और इसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित के खिलाफ बताया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के अनुसार वर्तमान में रिटायरमेंट के समय कार्यकर्ताओं को केवल 35 से 40 हजार रुपये की राशि मिलती थी। इसे बढ़ाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयास कर रहा था।
योजना के तहत कार्यकत्रियों को 300 रुपये प्रतिमाह का योगदान देना होगा, जिस पर आंगनबाड़ी संगठनों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। यह बढ़ी हुई सहायता राशि 1 अप्रैल से रिटायर होने वाली सभी पात्र कार्यकत्रियों को दी जाएगी।
संगठन ने कहा कि मंत्री एवं विभाग के सभी अधिकारियों से वार्ता के दौरान असहमति पत्र सरकार एवं विभाग को दे चुके हैं। इसके बावजूद विभाग एवं सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पैसे काटने के लिए दबाव बना रही है। संगठन ने कहा कि पहले ही मानदेय कम है और पहले से ही ₹100 रुपये काटे जाते हैं, अब ₹300 रुपये काटने की बात की जा रही है।
