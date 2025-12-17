Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Lakhpati Anganwadi Workers Protest new Demands to uttarakhand Government Issue Warning
'लखपति' बनकर भी नाराज आंगनबाड़ी, सरकार से अब ये मांग; चेतावनी भी दी

'लखपति' बनकर भी नाराज आंगनबाड़ी, सरकार से अब ये मांग; चेतावनी भी दी

संक्षेप:

उत्तराखंड में आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राशि 10 लाख नहीं हुई तो वे 300 रुपये बिल्कुल भी नहीं कटाएंगे। सरकार ने आंगनबाड़ी के लिए रिटायरमेंट पर 1 लाख देने की घोषणा की थी।

Dec 17, 2025 01:01 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड सरकार की ओर से आंगनबाड़ी वर्करों को न्यूनतम एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान हुआ है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मचारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राशि 10 लाख रुपए नहीं हुई तो वह 300 रुपए भी नहीं कटाएंगे। सरकार नए वित्तीय वर्ष से सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को न्यूनतम एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आंगनबाड़ी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर असहमति जताई है और इसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित के खिलाफ बताया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के अनुसार वर्तमान में रिटायरमेंट के समय कार्यकर्ताओं को केवल 35 से 40 हजार रुपये की राशि मिलती थी। इसे बढ़ाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयास कर रहा था।

ये भी पढ़ें:आंगनबाड़ी से रिटायर पर मिलेंगे एक लाख रुपए, सरकार की बड़ी घोषणा

योजना के तहत कार्यकत्रियों को 300 रुपये प्रतिमाह का योगदान देना होगा, जिस पर आंगनबाड़ी संगठनों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। यह बढ़ी हुई सहायता राशि 1 अप्रैल से रिटायर होने वाली सभी पात्र कार्यकत्रियों को दी जाएगी।

संगठन ने कहा कि मंत्री एवं विभाग के सभी अधिकारियों से वार्ता के दौरान असहमति पत्र सरकार एवं विभाग को दे चुके हैं। इसके बावजूद विभाग एवं सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पैसे काटने के लिए दबाव बना रही है। संगठन ने कहा कि पहले ही मानदेय कम है और पहले से ही ₹100 रुपये काटे जाते हैं, अब ₹300 रुपये काटने की बात की जा रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Anganwadi Uttarakhand Government

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।