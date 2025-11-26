Hindustan Hindi News
ला नीना दिखाएगा असर, रिकॉर्डतोड़ ठंड के बीच दिसंबर में ही बन रहे बर्फबारी के आसार

संक्षेप:

ला नीना का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस बार नैनीताल शहर में दिसंबर महीने में ही बर्फबारी पड़ सकती है।

Wed, 26 Nov 2025 12:47 PMGaurav Kala नैनीताल
La Nina Impact: ठंड बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में बर्फबारी की भी संभावना बढ़ गई है। मौसम विज्ञानियों की मानें, तो अक्तूबर और नवंबर में ला नीना का मौसम पर खासा असर रहेगा। दिसंबर में नैनीताल शहर की ऊंची चोटियों पर बर्फ देखने को मिल सकती है।

पहाड़ों में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल ठंड का असर थोड़ा देर से शुरू होगा। दिसंबर व जनवरी में यह अपने चरम पर रहेगा। नवंबर के आखिरी सप्ताह तक तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। दिसंबर में नैनीताल की 2000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर बर्फ गिर सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक नैनीताल और आसपास के क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक सकते हैं।

ला नीना का दिखेगा असर, पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के मौसम वैज्ञानिक डॉ. नरेंद्र सिंह ने बताया कि अक्तूबर, नवंबर से ही ला नीना का प्रभाव दिखने लगा है l 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिसंबर में बर्फबारी की संभावना है।

पर्यटन और कृषि दोनों को मिलेगा लाभ

बर्फबारी की भविष्यवाणी से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। नैनीताल में बीते कुछ महीनों में पर्यटकों की संख्या सामान्य से कम रही थी, लेकिन दिसंबर-जनवरी में यदि बर्फबारी होती है तो पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी।

