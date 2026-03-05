Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कुवैत से शारजाह तक आसमान से बरस रही आग; खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों ने बताई आंखों देखी

Mar 05, 2026 08:20 am ISTGaurav Kala हरिद्वार, पीटीआई
share Share
Follow Us on

मध्य-पूर्व में ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद खाड़ी देशों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन हमलों का असर वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है।

कुवैत से शारजाह तक आसमान से बरस रही आग; खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों ने बताई आंखों देखी

मध्य पूर्व में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़े भीषण संघर्ष ने पूरी दुनिया को बैचेन कर रखा है। खाड़ी देशों में हजारों भारतीय भी अपने वतन की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें सैकड़ों परिवार हिमालयी राज्य उत्तराखंड से भी हैं, जिन्हें खाड़ी देशों में फंसे अपनों की चिंता सता रही है। ईरान पर हुए हालिया हमलों और उसके बाद खाड़ी देशों में हुई जवाबी कार्रवाई के कारण कुवैत, यूएई (शारजाह, दुबई, अबू धाबी) और बहरीन जैसे देशों में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी भारतीय डर में जीने को मजबूर हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर और रुड़की जैसे क्षेत्रों से रोजगार के लिए गए युवाओं ने फोन पर जो आपबीती सुनाई है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है।

मध्य-पूर्व में ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद खाड़ी देशों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन हमलों का असर वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है और कई इलाकों में लोगों को एहतियातन घरों में रहने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें:‘घर के पास 14 मिसाइलें गिरीं’; मिडिल ईस्ट पर हमलों का उत्तराखंड तक असर
ये भी पढ़ें:भारत को शर्मिंदा करने वाली हरकतों से बचें हमारे नेता, ईरान-अमेरिका जंग पर रामदेव
ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध के विरोध में मातम और प्रदर्शन पर रोक, इमामबाड़ों के बाहर फोर्स तैनात

पांच दिनों से हालत बेहद तनावपूर्ण

संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में रहने वाले हरिद्वार के ज्वालापुर निवासी शाहरूख ने बताया कि ईरानी हमलों के बाद पिछले पांच दिनों से हालात काफी तनावपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि दुबई के कुछ इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब है, हालांकि मरीना, शारजाह और जबेल अली जैसे क्षेत्रों में छिटपुट हमलों की ही खबरें हैं।

कई दिनों से काम भी ठप, कमरों में कैद

एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत शाहरूख के मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में भी पिछले पांच दिनों से कामकाज बंद है। हालांकि मंगलवार से सीमित संख्या में हवाई सेवाएं और कुछ जरूरी सेवाएं दोबारा शुरू की गई हैं। शाहरूख ने बताया कि उनकी सोसायटी में 100 से अधिक भारतीय रहते हैं और सभी लोग हालात जल्द सामान्य होने की दुआ कर रहे हैं।

आसमान से बरस रही मौत

वहीं कुवैत के शबाल अहमद इलाके में रहने वाले ज्वालापुर के सराय निवासी रिहान ने फोन पर बताया कि हाल के दिनों में कुछ मिसाइलें कुवैत के शहरी क्षेत्र के ऊपर से गुजरती दिखाई दीं। उन्होंने दावा किया कि एक मिसाइल शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास गिरी। घरेलू चालक के रूप में काम करने वाले रिहान ने बताया कि जब धमाका हुआ, तब वह उसी इलाके के पास अपनी कार से गुजर रहे थे। मिसाइल गिरने के बाद वहां से काला धुआं उठने लगा और शहर में सायरन बजने लगे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।

पलक झपकते ही बरस रही मिसाइलें, अफरा-तफरी

रिहान के अनुसार चार दिन पहले तक ईरान से आने वाली मिसाइलें आसमान में साफ दिखाई देती थीं, लेकिन अब जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, वे इतनी तेज गति से आती हैं कि पलक झपकते ही अपने लक्ष्य को भेद देती हैं। उन्होंने कहा कि कुवैत में अफरातफरी का माहौल है और लोग भय के साये में जी रहे हैं। रिहान रोज फोन कर अपने परिवार को सुरक्षित होने की जानकारी देते हैं ताकि उन्हें चिंता न हो। हालांकि घर वाले लगातार उन्हें हालात सुधरते ही भारत लौट आने की सलाह दे रहे हैं।

अपनों की चिंता में भारतीय परिवार

हरिद्वार के ज्वालापुर में रहने वाली रिहान की मां शहनाज ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से उन्हें अपने बेटे की लगातार चिंता सताती रहती है। उन्होंने कहा कि बेटे से लगभग रोज बात हो जाती है, लेकिन जब वहां के बिगड़ते हालात की खबर मिलती है तो दिल बैठ जाता है और उसकी सलामती की फिक्र बढ़ जाती है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।