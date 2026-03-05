कुवैत से शारजाह तक आसमान से बरस रही आग; खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों ने बताई आंखों देखी
मध्य-पूर्व में ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद खाड़ी देशों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन हमलों का असर वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है।
मध्य पूर्व में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़े भीषण संघर्ष ने पूरी दुनिया को बैचेन कर रखा है। खाड़ी देशों में हजारों भारतीय भी अपने वतन की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें सैकड़ों परिवार हिमालयी राज्य उत्तराखंड से भी हैं, जिन्हें खाड़ी देशों में फंसे अपनों की चिंता सता रही है। ईरान पर हुए हालिया हमलों और उसके बाद खाड़ी देशों में हुई जवाबी कार्रवाई के कारण कुवैत, यूएई (शारजाह, दुबई, अबू धाबी) और बहरीन जैसे देशों में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी भारतीय डर में जीने को मजबूर हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर और रुड़की जैसे क्षेत्रों से रोजगार के लिए गए युवाओं ने फोन पर जो आपबीती सुनाई है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है।
मध्य-पूर्व में ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद खाड़ी देशों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन हमलों का असर वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है और कई इलाकों में लोगों को एहतियातन घरों में रहने को कहा गया है।
पांच दिनों से हालत बेहद तनावपूर्ण
संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में रहने वाले हरिद्वार के ज्वालापुर निवासी शाहरूख ने बताया कि ईरानी हमलों के बाद पिछले पांच दिनों से हालात काफी तनावपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि दुबई के कुछ इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब है, हालांकि मरीना, शारजाह और जबेल अली जैसे क्षेत्रों में छिटपुट हमलों की ही खबरें हैं।
कई दिनों से काम भी ठप, कमरों में कैद
एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत शाहरूख के मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में भी पिछले पांच दिनों से कामकाज बंद है। हालांकि मंगलवार से सीमित संख्या में हवाई सेवाएं और कुछ जरूरी सेवाएं दोबारा शुरू की गई हैं। शाहरूख ने बताया कि उनकी सोसायटी में 100 से अधिक भारतीय रहते हैं और सभी लोग हालात जल्द सामान्य होने की दुआ कर रहे हैं।
आसमान से बरस रही मौत
वहीं कुवैत के शबाल अहमद इलाके में रहने वाले ज्वालापुर के सराय निवासी रिहान ने फोन पर बताया कि हाल के दिनों में कुछ मिसाइलें कुवैत के शहरी क्षेत्र के ऊपर से गुजरती दिखाई दीं। उन्होंने दावा किया कि एक मिसाइल शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास गिरी। घरेलू चालक के रूप में काम करने वाले रिहान ने बताया कि जब धमाका हुआ, तब वह उसी इलाके के पास अपनी कार से गुजर रहे थे। मिसाइल गिरने के बाद वहां से काला धुआं उठने लगा और शहर में सायरन बजने लगे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।
पलक झपकते ही बरस रही मिसाइलें, अफरा-तफरी
रिहान के अनुसार चार दिन पहले तक ईरान से आने वाली मिसाइलें आसमान में साफ दिखाई देती थीं, लेकिन अब जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, वे इतनी तेज गति से आती हैं कि पलक झपकते ही अपने लक्ष्य को भेद देती हैं। उन्होंने कहा कि कुवैत में अफरातफरी का माहौल है और लोग भय के साये में जी रहे हैं। रिहान रोज फोन कर अपने परिवार को सुरक्षित होने की जानकारी देते हैं ताकि उन्हें चिंता न हो। हालांकि घर वाले लगातार उन्हें हालात सुधरते ही भारत लौट आने की सलाह दे रहे हैं।
अपनों की चिंता में भारतीय परिवार
हरिद्वार के ज्वालापुर में रहने वाली रिहान की मां शहनाज ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से उन्हें अपने बेटे की लगातार चिंता सताती रहती है। उन्होंने कहा कि बेटे से लगभग रोज बात हो जाती है, लेकिन जब वहां के बिगड़ते हालात की खबर मिलती है तो दिल बैठ जाता है और उसकी सलामती की फिक्र बढ़ जाती है।
