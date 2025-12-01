Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Kumbh Mela is not Just for Akharas Why Ignore Ashrams Mahamandaleshwar Yatindranand Questions Government
कुंभ मेला केवल अखाड़ों का नहीं होता, आश्रमों को नजरअंदाज क्यों? महामंडलेश्वर यतींद्रानंद के आरोप

कुंभ मेला केवल अखाड़ों का नहीं होता, आश्रमों को नजरअंदाज क्यों? महामंडलेश्वर यतींद्रानंद के आरोप

संक्षेप:

साधु-संतों ने आरोप लगाया कि सरकार ने कुंभ की तिथियों और तैयारियों पर चर्चा के लिए अखाड़ा परिषद से तो बैठकें कीं, लेकिन आश्रमों के साधु-संतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया।

Mon, 1 Dec 2025 09:30 AMGaurav Kala हरिद्वार
हरिद्वार में भारत सेवाश्रम में आयोजित बैठक में साधु-संतों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तर्ज पर अखिल भारतीय आश्रम परिषद के गठन की घोषणा की। बैठक में हरिद्वार में 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार के स्थानधारी साधु-संतों ने नाराजगी भी जताई है।

बैठक में साधु-संतों ने आरोप लगाया कि शासन-प्रशासन ने कुंभ की तिथियों और तैयारियों पर चर्चा के लिए अखाड़ा परिषद से तो बैठकें कीं, लेकिन आश्रमों में निवास करने वाले साधु-संतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी ने कहा कि कुंभ मेला केवल अखाड़ों का नहीं, बल्कि सभी साधु-संतों का होता है। आश्रमों के साधु-संत करोड़ों आने वाले भक्तों की सेवा करते हैं और उनके भी शिविर लगते हैं, इसलिए सरकार को सबको समान अधिकार देना चाहिए।

अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने बताया कि पहले कुंभ और अर्द्धकुंभ के आयोजन में अलग-अलग पक्षों से राय ली जाती थी, इस बार केवल अखाड़ों को ही तरजीह दी जा रही है, जो असंतोष का कारण है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई आश्रम परिषद सभी संतों की समस्याओं का समाधान करने का मंच बनेगी।

महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि हरिद्वार के स्थानधारी संत कई मत, पंथ और संप्रदायों से जुड़े हैं और कुंभ मेले में उनका बड़ा योगदान रहता है। मांग की कि सरकार जल्द बैठक बुलाकर सभी पक्षों से सुझाव ले, बैठक में महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी, रविदेव शास्त्री, स्वामी शिवानंद, लोकेश गिरी आदि मौजूद रहे।

