नैनीताल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई घटनाओं पर सीएम धामी सख्त; मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल और बेतालघाट में पंचायत चुनावों के दौरान हाल में हुई गोलीबारी समेत अन्य घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की विस्तृत मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही 2 पुलिस अधिकारियों का तबादला जिले से बाहर करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम धामी ने बताया कि संपूर्ण मामले की विस्तृत मजिस्ट्रेट जांच कुमाऊं मंडल के आयुक्त की ओर से की जाएगी। उन्हें जांच रिपोर्ट 15 दिन के भीतर शासन को देने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने बेतालघाट में हुई गोलीबारी और अन्य घटनाओं को देखते हुए भवाली के पुलिस क्षेत्राधिकारी और तल्लीताल के पुलिस थानाध्यक्ष का तबादला नैनीताल जिले से बाहर करने के आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि इन घटनाओं के दौरान दर्ज प्राथमिकियों की विस्तृत जांच सीबी-सीआईडी (क्राइम ब्रांच) द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं करेगी। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जताए जाने और इस संबंध में प्रदेश के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को 22 अगस्त को पेश होने के निर्देश देने के बाद आए हैं।

बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कानून-व्यवस्था पर यह नाराजगी नैनीताल जिला पंचायत के चुनाव के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जताई।