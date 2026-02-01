कोटद्वार में दुकान के 'बाबा' नाम पर बवाल: पुलिस ने दर्ज की FIR, बजरंग दल कर चुका प्रदर्शन; जानें मामला

संक्षेप: बीते 30 साल से पटेल मार्ग स्थित एक कपड़े की दुकान का नाम 'बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर' है। दुकान के नाम को लेकर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता ने नाराजगी जाहिर की है। इस पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल है।

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार में एक दुकान के नाम को बदलने को लेकर उपजे विवाद के बाद उत्तराखंड पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने इस घटना के संबंध में दो एफआईआर दर्ज की हैं। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सर्वेश पंवार ने बताया कि वकील अहमद नाम के एक स्थानीय दुकानदार ने आरोप लगाया है कि खुद को बजरंग दल के सदस्य होने का दावा करने वाले कुछ युवकों ने उन्हें दुकान का नाम बदलने के लिए कहा है और साथ ही धमकी भी दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की लिखित शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अपनी शिकायत में अहमद ने लिखा है कि वह पिछले 30 साल से पटेल मार्ग पर 'बाबा स्कूल ड्रेस' नाम से अपनी दुकान चला रहे हैं। 26 जनवरी, 2026 को तीन-चार युवक उनकी दुकान में घुस आए। उन्होंने खुद को कथित तौर पर बजरंग दल का सदस्य बताते हुए दुकान का नाम बदलने या फिर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। अहमद ने अपनी शिकायत में कहा कि युवकों ने कथित तौर पर उन्हें डराया-धमकाया और कहा कि अगर 'बाबा' नाम नहीं हटाया गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अहमद ने शिकायत में दो युवकों का भी जिक्र किया है जिनके नाम गौरव कश्यप और शक्ति सिंह गोंसाई है। दुकानदार ने ये भी कहा है कि धमकी मिलने के बाद से ही वे काफी खौफ में हैं।

अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी एफआईआर पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंवार ने कहा कि शिकायत के आधार पर, कोटद्वार पुलिस स्टेशन ने दो नामजद व्यक्तियों और उनके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिनमें धारा 115(2), धारा 333 और धारा 351(2) और 352 शामिल हैं। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने कोटद्वार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, नेशनल हाइवे जाम करने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने के आरोप में एक दक्षिणपंथी संगठन के सदस्य बताए जा रहे 30 से 40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अलग से भी एक एफआईआर दर्ज की है।

क्या है पूरा मामला? बीते 30 साल से पटेल मार्ग स्थित एक कपड़े की दुकान का नाम 'बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर' है। दुकान के नाम को लेकर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता ने नाराजगी जाहिर की है। इस पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल है। बजरंग से जुड़े तीन से चार युवक दुकानदार से कहते हैं कि उन्हें दुकान के नाम में से 'बाबा' शब्द को हटाना होगा क्योंकि ये सिद्ध बाबा का नाम है।