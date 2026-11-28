उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: गहरी खाई में गिरा वाहन, ड्राइवर समेत 9 महिलाओं की मौत
उत्तराखंड के कोटद्वार में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जार गिरा। हादसे में ड्राइवर समेत 9 महिलाओं की मौत हुई है।
विक्रम सिंह रावत/कोटद्वार
लैंसडौन विधानसभा के अंतर्गत रिखणीखाल-सतपुली मोटर मार्ग पर कलवाड़ी गांव के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक समेत 9 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुई सभी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी और बैंक का काम निपटाकर अपने गांव वापस लौट रही थीं।
मिली जानकारी के अनुसार रिखणीखाल विकासखंड के ग्राम कोटनाली-भंगलवाण की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बैंक संबंधी काम से सिद्धखाल गई थीं। काम पूरा करने के बाद सभी उक्त वाहन से अपने गांव लौट रही थीं। इसी दौरान कलवाड़ी गांव के पास वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क से करीब 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। हादसा इतना गंभीर था कि वाहन में सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
मौके पर मच गई अफरा-तफरी
दुर्घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। वहीं, सूचना मिलने पर रिखणीखाल, लैंसडौन और कोटद्वार से प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। इसके बाद ग्रामीणों, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान शुरू किया।
सीएम धामी ने जताया शोक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि पौड़ी गढ़वाल के कलवाड़ी, रिखणीखाल में हुए भीषण सड़क हादसे का अत्यंत दुखद समाचार मिला। इस हृदयविदारक दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जिला प्रशासन को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। ईश्वर से सभी घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।'
अल्मोड़ा में कैंटर गहरी खाई में गिरा, ड्राइवर की मौत
इधर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी शनिवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है। यहां एक कैंटर के गहरी खाई में जा गिरा। इस सड़क हादसे में कैंटर चल रहे ड्राइवर की मौके पर ही मौत ह गई। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) ने शव बरामद कर लिया है।
200 मीटर गहरी थी खाई
मिली जानकारी के अनुसार कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने जिला पुलिस कंट्रोल रूम को सड़का दुर्घटना की जानकारी दी कि टोटाम चेरीधार के पास कैंटर 200 मीटर गहरी खाई में गिरा है। भिकियासैंण एसडीआरएफ की टीम अपर उप निरीक्षक सुंदर बोरा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची।
35 वर्ष थी ड्राइवर की उम्र
टीम ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। वाहन बेहद गहरी खाई में गिरा हुआ था। टीम ने खाई में उतर कर बमुश्किल शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान हीरा सिंह (35) निवासी नंदप्रयाग घाट, जनपद चमोली के रूप में हुई है। शव को जिला पुलिस को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगा रही है।
12 नवंबर को कैंची धाम पास हादसा
नैनीताल जिले में कैंची धाम के पास निगलाट में भी बड़ा सड़का हादसा हुआ था। यहां देर रात एक कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा समाई थी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बताया गया था कि सभी युवक उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले थे।
(वार्ता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग