कोटद्वार: दुकान के नाम को लेकर विवाद, तनावपूर्ण माहौल के बाद बढ़ाई गई पुलिस गश्त; अलर्ट

संक्षेप: पिछलों दिनों एक दुकान के नाम को लेकर उपजे विवाद को लेकर पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। कोई शरारती तत्व शहर की शांति व्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाने पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

कोटद्वार शहर में कुछ दिन पूर्व उपजे तनावपूर्ण माहौल के बाद नगर में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पौड़ी पुलिस लगातार सतर्कता बरतते हुए कार्य कर रही है। शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर क्षेत्र के समस्त प्रमुख मार्गों, मुख्य बाजारों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

पुलिस टीमों द्वारा नियमित गश्त और सघन चेकिंग अभियान संचालित करते हुए वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों तथा गतिविधियों की गहनता से जांच की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की अवांछनीय अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधि को समय रहते चिन्हित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पिछलों दिनों एक दुकान के नाम को लेकर उपजे विवाद को लेकर पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। कोई शरारती तत्व शहर की शांति व्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाने पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर सोशल मीडिया पर भी पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। अवांछित तत्वों को चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को मुश्तैद रखा गया है। गश्त भी की जा रही है।