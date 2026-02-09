Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Kotdwar Deepak Life Threat Youth Claim in Social Media Kills Mohammad Deepak Get 2 Lakh Video Sparks
जो 'मोहम्मद' दीपक को मारेगा, 2 लाख दूंगा… सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो हो रहा वायरल

जो 'मोहम्मद' दीपक को मारेगा, 2 लाख दूंगा… सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो हो रहा वायरल

संक्षेप:

Mohammad Deepak: कोटद्वार में 'मोहम्मद' दीपक नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक युवक ने वीडियो जारी कर ऐलान किया है कि जो दीपक को मारेगा, उसे दो लाख दूंगा।

Feb 09, 2026 03:04 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, कोटद्वार
share Share
Follow Us on

Mohammad Deepak: उत्तराखंड के कोटद्वार शहर के गंगादत्त जोशी मार्ग पर 26 जनवरी को बाबा दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद के दौरान चर्चा में आए दीपक कुमार को अब जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस धमकी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद शहर में सनसनी फैल गई है। वीडियो में दिख रहा युवक बिहार का बताया जा रहा है। उसने दीपक को जान से मारने वाले को दो लाख इनाम की घोषणा की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वायरल वीडियो में एक युवक काली जैकेट पहने, बड़ी मूंछें रखे और सिर पर तिलक लगाए कैमरे की ओर देखता हुआ नजर आ रहा है। युवक वीडियो में कहता है, “मोहम्मद दीपक को जो मारेगा और उसे जो हिंदू धर्म के बारे में बताएगा, उसे हम दो लाख रुपए देने का काम करेंगे।” इस दौरान युवक अपने एक हाथ में 500 रुपये के नोटों की गड्डी लहराता हुआ भी दिखाई देता है।

ये भी पढ़ें:पवित्र हिंदू नाम के आगे मोहम्मद, यह क्या बात हुई? ‘दीपक’ विवाद में बोले CM धामी
ये भी पढ़ें:पुलिस ने मुझे थाने बुलाकर भरोसा दिलाया कि...; हमले के बाद 'मोहम्मद' दीपक

वीडियो में खुलेआम इनाम की धमकी

वीडियो में धमकी देने वाले युवक के बगल में एक अन्य युवक भी बैठा नजर आता है, जिसके हाथ में माइक है। सामने टेबल पर एक ग्लोब और लैपटॉप रखा हुआ दिखता है। पूरे दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि यह वीडियो किसी रिकॉर्डिंग या बयान के दौरान बनाया गया, जिसमें खुलेआम इनाम की घोषणा की गई।

कोटद्वार कोतवाली में मुकदमा

इस गंभीर मामले को लेकर दीपक कुमार ने कोटद्वार कोतवाली में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और हत्या करने वाले को दो लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है।

कोटद्वार कोतवाल प्रदीप नेगी ने बताया कि दीपक की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और वीडियो की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो में दिखाई दे रहे युवक कौन हैं, वीडियो कहां और किस उद्देश्य से बनाया गया तथा इसके पीछे किसका हाथ है। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रही है और मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।