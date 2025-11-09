Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Kissa uttarakhand banne ka woman Teacher Quit Government Job to Join the Movement
किस्सा उत्तराखंड बनने का; सरकारी नौकरी छोड़ आंदोलन में कूदीं खीमा, कहानी शिक्षिका की

किस्सा उत्तराखंड बनने का; सरकारी नौकरी छोड़ आंदोलन में कूदीं खीमा, कहानी शिक्षिका की

संक्षेप: बात 1994 की है, जब उत्तराखंड के लिए पुलिस की बर्बरता चरम पर थी। हल्द्वानी की महिला शिक्षिका ने सरकारी नौकरी छोड़कर आंदोलन पर सड़क उतरने का फैसला लिया।

Sun, 9 Nov 2025 11:24 AMGaurav Kala हल्द्वानी
share Share
Follow Us on

आज उत्तराखंड रजत जयंती दिवस मना रहा है। कई सालों के संघर्ष के बाद राज्यवासियों को उत्तराखंड मिला। यह एक रात में लिया फैसला नहीं था... इसके लिए सैकड़ों ने अपने खून-पसीना और आंसू का कतरा-कतरा झोंक दिया। बात साल 1994 की है, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था। युवाओं पर पुलिस की बर्बरता, महिलाओं पर अत्याचार और आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। ऐसे दौर में हल्द्वानी में शिक्षिका खीमा बिष्ट ने सरकारी नौकरी की परवाह किए बिना परिवार संग आंदोलन में कूदने का साहसिक फैसला लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

78 वर्षीय खीमा बिष्ट ने हिन्दुस्तान से राज्य आंदोलन के दौरान किए संघर्षों को साझा किया। बताया कि उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर जनाक्रोश चरम पर था। उन्होंने पहले स्कूल में पढ़ाने के बाद आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया, पर जब हालात बिगड़े और स्कूल-कॉलेज बंद हुए, वह साढ़े तीन माह तक आंदोलन को समर्पित रहीं। जल्द ही उन्हें राज्य आंदोलनकारी महिला मोर्चा की संयोजिका की जिम्मेदारी मिली।

ये भी पढ़ें:मोदी का उत्तराखंड दौरा, आंदोलनकारियों ने अपने खून से लिखा पत्र भेजा; क्या मांग
ये भी पढ़ें:मोदी को भाये उत्तराखंड, चार साल में 16वां दौरा; आज देंगे 8000 करोड़ का गिफ्ट
ये भी पढ़ें:PM मोदी के कार्यक्रम में पहुंचने वाले छात्रों को इनाम, वायरल दावे का क्या सच

छह साल का लंबा संघर्ष

वह बताती हैं कि कुमाऊं मंडल में आंदोलन की रणनीति का केंद्र हल्द्वानी था। यहीं से बैठकों और रैलियों की योजना बनती और उसे पहाड़ के कोने-कोने तक पहुंचाया जाता। उनके दोनों बेटे, बेटी और भतीजे भी आंदोलन में शामिल हुए। बच्चे नारे लिखते, पर्चे बांटते और संदेशों को चिट्ठियों के जरिए दूर-दराज़ तक महिला समूहों तक पहुंचाकर आंदोलन को सफल बनाने में जुट जाते थे। दिल्ली कूच के दौरान उन्होंने अपने बेटों संग सक्रिय भूमिका निभाई। पंजाब पुलिस की बर्बरता और पुलिस दमन के बावजूद खीमा और हजारों महिलाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने छह वर्षों तक लगातार संघर्ष किया और महिलाओं को आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया।

वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी नैनीताल मुन्नी तिवारी का कहना है, धारा 144 लागू ,थी हमने सुरक्षा घेरा तोड़कर संघर्ष को आगे पहुंचाया। एक सिपाही ने बंदूक के बट से मेरे सिर पर हमला किया था। फिर भी हमारे हौसले नहीं डिगे। हमने संघर्ष किया और अब भी सपनों का उत्तराखंड बनाने को संघर्षरत हैं।

राज्य आंदोलनकारी सावित्री कैड़ा जंतवाल ने बताया कि राज्य बनाने को कई लोगों ने शहादत दी। किसी ने पति, किसी ने बेटा तो किसी ने कोई अपना परिजन खोया। राज्य में आज भी कई राज्य आंदोलनकारी ऐसे हैं, जिन्हें कोई मदद या आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। उनके बारे सोचना चाहिए।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।