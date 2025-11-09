किस्सा उत्तराखंड बनने का; सरकारी नौकरी छोड़ आंदोलन में कूदीं खीमा, कहानी शिक्षिका की

संक्षेप: बात 1994 की है, जब उत्तराखंड के लिए पुलिस की बर्बरता चरम पर थी। हल्द्वानी की महिला शिक्षिका ने सरकारी नौकरी छोड़कर आंदोलन पर सड़क उतरने का फैसला लिया।

आज उत्तराखंड रजत जयंती दिवस मना रहा है। कई सालों के संघर्ष के बाद राज्यवासियों को उत्तराखंड मिला। यह एक रात में लिया फैसला नहीं था... इसके लिए सैकड़ों ने अपने खून-पसीना और आंसू का कतरा-कतरा झोंक दिया। बात साल 1994 की है, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था। युवाओं पर पुलिस की बर्बरता, महिलाओं पर अत्याचार और आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। ऐसे दौर में हल्द्वानी में शिक्षिका खीमा बिष्ट ने सरकारी नौकरी की परवाह किए बिना परिवार संग आंदोलन में कूदने का साहसिक फैसला लिया।

78 वर्षीय खीमा बिष्ट ने हिन्दुस्तान से राज्य आंदोलन के दौरान किए संघर्षों को साझा किया। बताया कि उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर जनाक्रोश चरम पर था। उन्होंने पहले स्कूल में पढ़ाने के बाद आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया, पर जब हालात बिगड़े और स्कूल-कॉलेज बंद हुए, वह साढ़े तीन माह तक आंदोलन को समर्पित रहीं। जल्द ही उन्हें राज्य आंदोलनकारी महिला मोर्चा की संयोजिका की जिम्मेदारी मिली।

छह साल का लंबा संघर्ष वह बताती हैं कि कुमाऊं मंडल में आंदोलन की रणनीति का केंद्र हल्द्वानी था। यहीं से बैठकों और रैलियों की योजना बनती और उसे पहाड़ के कोने-कोने तक पहुंचाया जाता। उनके दोनों बेटे, बेटी और भतीजे भी आंदोलन में शामिल हुए। बच्चे नारे लिखते, पर्चे बांटते और संदेशों को चिट्ठियों के जरिए दूर-दराज़ तक महिला समूहों तक पहुंचाकर आंदोलन को सफल बनाने में जुट जाते थे। दिल्ली कूच के दौरान उन्होंने अपने बेटों संग सक्रिय भूमिका निभाई। पंजाब पुलिस की बर्बरता और पुलिस दमन के बावजूद खीमा और हजारों महिलाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने छह वर्षों तक लगातार संघर्ष किया और महिलाओं को आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया।

वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी नैनीताल मुन्नी तिवारी का कहना है, धारा 144 लागू ,थी हमने सुरक्षा घेरा तोड़कर संघर्ष को आगे पहुंचाया। एक सिपाही ने बंदूक के बट से मेरे सिर पर हमला किया था। फिर भी हमारे हौसले नहीं डिगे। हमने संघर्ष किया और अब भी सपनों का उत्तराखंड बनाने को संघर्षरत हैं।