बेटे के अंतिम दर्शन को 4 KM पैदल चले बुजुर्ग माता-पिता, किश्तवाड़ एनकाउंटर में हुआ था शहीद

संक्षेप: किश्तवाड़ में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद जवान गजेंद्र सिंह गड़िया का पार्थिव शरीर सड़क न होने के चलते गांव नहीं पहुंच पाया। उनके बुजुर्ग माता-पिता चार किलोमीटर पैदल और 13 किलोमीटर गाड़ी से चलकर पहुंचे, तब बेटे के अंतिम दर्शन कर पाए।

किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया के अंतिम दर्शन के लिए बुजुर्ग माता-पिता को चार किमी पैदल चलना पड़ा। शहीद के गांव तक सड़क न होने से पार्थिव शरीर वहां नहीं पहुंचाया जा सका। बुजुर्ग माता-पिता पहले चार किलोमीटर पैदल औऱ फिर 13 किलोमीटर गाड़ी से चलकर पहुंचे, तब बेटे के अंतिम दर्शन कर पाए।

रविवार को बीथी पन्याती गांव के मूल निवासी हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। मंगलवार को उनके पार्थिव शरीर को गांव लाया जाना था, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने से यह संभव नहीं हो पाया। ऐसे में पार्थिव शरीर को कपकोट डिग्री कॉलेज के मैदान में लाया गया। गांव से उनकी माता चंद्रावती देवी और पिता धन सिंह करीब चार किली पैदल चलकर सड़क तक पहुंचे। इसके बाद 13 किलोमीटर वाहन से कपकोट पहुंचे। यहां उन्होंने बेटे के अंतिम दर्शन किए।

गांव से कई अन्य लोग भी कपकोट पहुंचे, लेकिन बुजुर्गों-महिलाओं समेत कई लोग यहां नहीं पहुंच पाए। उधर, एसडीएम अनिल चन्याल ने बताया कि सेना के अधिकारियों और शहीद के पिता के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद डिग्री कॉलेज कपकोट का कार्यक्रम तय हुआ था। इसमें प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

परेशान ग्रामीणों की व्यथा किसी ने नहीं सुनी लोगों के अनुसार मरीजों, गर्भवती महिलाओं को डोली से सड़क तक ले जाना पड़ता है। पूर्व प्रधान सेवानिवृत्त कैप्टन भूपाल सिंह ने बताया कि तमाम प्रयासों के बाद भी सड़क नहीं बन पाई। पोथिंग के बलिया पालत तक सड़क है। वहां से एक किमी ढलान और तीन किमी की चढ़ाई तय करके बीथी पन्याती पहुंचना पड़ता है। कपकोट के पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया भी इसी गांव के मूल निवासी हैं।