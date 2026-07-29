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उत्तराखंड में 16 लेपर्ड और भालुओं को सजा-ए-मौत का ऐलान, 1 आदमखोर मार गिराया

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में 13 गुलदार और 3 भालुओं को सजा-ए-मौत का ऐलान किया है। वन विभाग ने ऐसे 118 आदमखोरों को चिन्हित किया है। एक गुलदार को पौड़ी में मार गिराया जा चुका है।

killing Orders 16 Leopards and Bears
16 लेपर्ड और भालुओं को सजा-ए-मौत का ऐलान

ओमप्रकाश सती, देहरादून

उत्तराखंड में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष पर काबू पाने को वन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने 13 गुलदारों व तीन भालुओं को मारने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि अब तक केवल एक गुलदार को पौड़ी में मारा जा सका है।

उत्तराखंड में सात महीनों में 118 खतरनाक वन्यजीव चिह्नित किए गए। इनमें 90 गुलदार, 21 बाघ और आठ भालू शामिल हैं। इनमें बाघों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। वन अधिकारियों के अनुसार, ये वे वन्यजीव हैं जो बार-बार आबादी वाले क्षेत्रों में घुसकर मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बने। साथ ही कई मामलों में उक्त जानवर, जानलेवा हमलों में शामिल रहे। विभाग का कहना है कि किसी भी वन्यजीव को मारने का फैसला अंतिम विकल्प के रूप में ही लिया जाता है, जब उसे पकड़ने या खदेड़ने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। इसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति ली जाती है।

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बढ़ते संघर्ष ने बढ़ाई चिंता

उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में गुलदार, बाघ और भालुओं की आबादी के साथ उनका मानव बस्तियों की ओर रुख बढ़ा है। इससे हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं और जनहानि भी हुई है। वन विभाग का मानना है कि सख्त कार्रवाई से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और संघर्ष की घटनाओं में कमी आएगी।

बाघ-गुलदार के हमलों में कब कितनों ने जान गंवाई

आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में पिछले एक दशक में बाघ और गुलदार के हमलों में लगातार लोगों की जान गई है। वर्ष 2015 में बाघ के हमलों में 2 और गुलदार के हमलों में 26 लोगों की मौत हुई। 2016 में यह संख्या क्रमशः 4 और 23, 2017 में 7 और 9, 2018 में 6 और 15, 2019 में 3 और 18 तथा 2020 में 1 और 30 रही। इसके बाद 2021 में बाघ के हमलों में 2 और गुलदार के हमलों में 23, 2022 में 16 और 22, 2023 में 17 और 18, 2024 में 12 और 15 तथा 2025 में 12 और 18 लोगों की मौत दर्ज की गई। वहीं, वर्ष 2026 में अब तक बाघ के हमलों में 12 और गुलदार के हमलों में 16 लोगों की जान जा चुकी है।

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दस साल में 327 मौतें

बीते एक दशक में वन्यजीव हमलों में 327 लोग जान गंवा चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि हमलों में गुलदार सबसे आगे हैं,जबकि बाघों के हमले भी बीते वर्षों में तेजी से बढ़े हैं।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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