विंटेज कार के नाम पर खानपुर विधायक उमेश कुमार से लाखों ठगे; रांची के डीलर पर केस
खानपुर के तेजतर्रार विधायक उमेश कुमार से विंटेज कार के नाम पर लाखों की ठगी हो गई। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर रांची के डीलर पर केस किया है।
हरिद्वार में खानपुर विधायक उमेश कुमार को पुरानी विंटेज (मोरिस) कार बेचने का झांसा देकर साढ़े चार लाख रुपये की ठगी कर ली गई। राजपुर थाना पुलिस ने रविवार को रांची, झारखंड के डीलर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विधायक के आईटी पार्क स्थित कार्यालय के प्रबंधक असद खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि अगस्त 2025 में विधायक के व्हाट्सएप नंबर पर एक पुरानी मोरिस कार बेचने का मैसेज आया था। यह मैसेज रांची के ख्वाजा मोटर्स के संचालक ख्वाजा हुसैन ने भेजा था।
आरोपी ने व्हाट्सएप पर ही कार की फोटो और वीडियो दिखाई। बातचीत के बाद कार का सौदा 4.50 लाख रुपये में तय हुआ और डिलीवरी देहरादून में देनी तय की गई।
विश्वास में आकर विधायक ने ख्वाजा हुसैन के फेडरल बैंक खाते में कई किश्तों में पूरी रकम का भुगतान कर दिया। 11 और 22 अगस्त 2025 को 50-50 हजार, 27 अक्टूबर को दो लाख और सात नवंबर को 1.5 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। प्रबंधक के अनुसार पूरी रकम चुकाने के बाद ख्वाजा हुसैन की नीयत बदल गई। उसने फोन पर कहा कि उसने कार बेचने का सिर्फ बहाना किया था और धोखा देकर यह रकम ऐंठी है। एसओ राजपुर पीडी भट्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
जीएसटी चोरी पर एक करोड़ वसूले
देहरादून। राज्य कर विभाग ने कर चोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत विकासनगर की एक स्टील फर्म और राजपुर रोड स्थित एक होटल-रेस्टोरेंट में छापेमारी कर एक करोड़ रुपये की वसूली की है। विभाग ने जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं।
आयुक्त राज्य कर प्रतीक जैन के निर्देशन में विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) देहरादून की चार टीमों ने विकासनगर स्थित आयरन-स्टील ट्रेडिंग और रूफिंग प्रोफाइल शीट निर्माण से जुड़ी फर्म के घोषित एवं अघोषित प्रतिष्ठानों पर एक साथ जांच की। इसमें पता चला कि फर्म एक अघोषित व्यापार स्थल पर बड़ी मात्रा में सीआर कॉइल रूफिंग प्रोफाइल शीट का भंडारण कर वहीं से बिक्री कर रही थी। इसके अलावा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेकर कर देयता को अनुचित तरीके से समायोजित किए जाने के भी साक्ष्य मिले।
दुकानदार पर कड़े से हमला किया
देहरादून। बालावाला स्थित भगवान दास चौक के पास एक दुकानदार पर हमला किर दिया गया। पीड़ित तनवे चौहान का आरोप है कि चार जून की रात जब वह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे तभी आयुष मनवान ने उन्हें रोककर हाथ में पहने कड़े से हमला कर दिया। हमले में तनवे की आंख के पास चोट आई और चार टांके लगे। एसओ रायपुर संजीत कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।