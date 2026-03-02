खामेनेई की मौत पर देहरादून से हरिद्वार तक मातम और गुस्सा, सड़कों पर उतरे शिया मुसलमान
खामेनेई की मौत पर उत्तराखंड के शिया मुसलमानों में मातम और गुस्सा देखने को मिला। देहरादून और विकासनगर में प्रदर्शन हुआ तो हरिद्वार में मदरसे में अमन की दुआ मांगी गई।
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की इजरायली हमले में मौत की खबर ने उत्तराखंड के शिया समुदाय और मुस्लिम संगठनों को गहरे शोक और आक्रोश में ला दिया है। देहरादून से लेकर मंगलौर और विकासनगर तक, इस घटना को लेकर रविवार के दिन जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शिया समुदाय ने खामेनेई को 'शहीद' करार देते हुए अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगह-जगह आयोजित मजलिसों में गमगीन माहौल के बीच लोगों की आंखें नम दिखीं, तो वहीं सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों की हत्या बताया। इस विरोध की सबसे बड़ी झलक मंगलौर में दिखी, जहां महिलाएं हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर जुलूस लेकर निकलीं। मदरसों में शांति की दुआ भी मांगी गई।
देहरादून में मजलिस का आयोजन
राजधानी देहरादून के ईसी रोड स्थित इमामबारगाह और मस्जिद में रविवार को अंजुमन मोईनुल मोमिनीन की ओर से एक विशेष शोकसभा (मजलिस) का आयोजन किया गया। इमाम मौलाना शहंशाह हुसैन जैदी ने कहा कि अयातुल्लाह खामेनेई ने जीवनभर मजलूमों की आवाज उठाई और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।
इंदर रोड स्थित इमामबारगाह में भी भारी भीड़ उमड़ी। मौलाना रजा शाह कुम्मी ने खामेनेई की तुलना ऐतिहासिक बलिदानों से करते हुए कहा कि उन्होंने 'वक्त के यजीद' (अत्याचारियों) के सामने कभी घुटने नहीं टेके। समुदाय के लोगों का कहना है कि यह दुख इतना गहरा है कि उन्हें मुहर्रम के 'आशूरा' जैसे दिन का अहसास हो रहा है। कार्यक्रम में अंजुमन सदर कल्बे हैदर और सचिव सिकंदर अली नकवी समेत समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
मातमी जुलूस में गूंजे अमेरिका-इजरायल विरोधी नारे
विकासनगर के अंबाड़ी क्षेत्र में शिया समुदाय ने विशाल मातमी जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। दोपहर की नमाज के बाद शुरू हुआ यह जुलूस नेशनल हाईवे से होते हुए ईदगाह तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल और अमेरिका को 'इंसानियत का दुश्मन' करार दिया। स्थानीय धर्मगुरुओं ने कहा कि खामेनेई केवल ईरान के नहीं, बल्कि दुनिया भर के कमजोर और गरीब लोगों के रहनुमा थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर एक नेक बंदे की हत्या की है जो दुनिया में अमन का पैगाम दे रहे थे।
मंगलौर में सड़कों पर उतरी महिलाएं
मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा और हल्का में विरोध प्रदर्शन का एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। आमतौर पर सार्वजनिक प्रदर्शनों से दूर रहने वाली सैकड़ों महिलाएं काली पट्टियां बांधकर और हाथों में खामेनेई की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतर आईं। मौलाना इस्तखार हुसैन के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में युवाओं और बुजुर्गों ने 'अमेरिका-इजरायल मुर्दाबाद' के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना था कि यह एक सोची-समझी साजिश है, जिसे मुस्लिम जगत कभी स्वीकार नहीं करेगा।
हरिद्वार में युद्ध विराम के लिए दुआ
हरिद्वार के ज्वालापुर में मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया में मानवता के पक्ष में दुआ मांगी गई। मदरसा प्रबंधक मौलवी आरिफ और मुस्लिम स्कॉलर नईम कुरैशी के नेतृत्व में ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव को समाप्त करने की प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि रमजान के पाक महीने में निर्दोष नागरिकों का खून नहीं बहना चाहिए और दुनिया के किसी भी कोने में जंग नहीं होनी चाहिए।
अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस सतर्क है। शिया समुदाय के इस आक्रोश और शोक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि खामेनेई का प्रभाव सीमाओं से परे एक आध्यात्मिक और राजनीतिक मार्गदर्शक के रूप में था। फिलहाल, पूरे प्रदेश में शोकसभाओं और विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है।
लेखक के बारे में
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
