15000 फीट पर बर्फ में गुम हुए 8 ट्रैकर्स! हवाई तलाश भी नाकाम; केदारताल में रेस्क्यू अभियान चुनौती
केदारताल में 8 ट्रैकर्स 3 दिन से फंसे हैं। 15000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकर्स को ढूंढने के लिए बर्फीला तूफान और धुंध चुनौती बना हुआ है।
सुरेंद्र नौटियाल, उत्तरकाशी
गंगोत्री हिमालय के दुर्गम केदारताल ट्रैक पर गया 12 सदस्यीय दल अचानक बदले मौसम के कारण दो हिस्सों में बंट गया था। समय रहते सूचना मिलने पर बचाव दलों ने कच्ची ढांग के पास फंसे चार सपोर्टिंग स्टाफ को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन भोजखड़क से आगे बढ़े सात पर्यटक और एक गाइड भारी बर्फबारी व हिमस्खलन के बीच संपर्क से बाहर हो गए।
महज कुछ किलोमीटर के फासले और रास्ते में आए हिमस्खलन ने रेस्क्यू टीम के कदम रोक दिए, जिससे आठ लोगों की सुरक्षित तलाश अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बीते गुरुवार को उच्च हिमालयी क्षेत्र में अचानक मौसम बिगड़ गया और भारी बर्फबारी व ग्लेशियर आने से ट्रैक पूरी तरह बंद हो गया। 30 अक्तूबर को ट्रेकिंग एजेंसी के माध्यम से फोन पर संपर्क होने पर ट्रेकर्स ने कच्ची ढांग के पास सुरक्षित होने की जानकारी दी और तत्काल रेस्क्यू के लिए मदद मांगी। इसके तुरंत बाद एजेंसी ने पोर्टर और गाइड की एक टीम भेजी, जिसने कड़ी मशक्कत कर करीब छह किलोमीटर तक बर्फ हटाकर रास्ता खोलने का प्रयास किया।
शनिवार सुबह छह बजे 10 सदस्यीय एनडीआरएफ टीम उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही एसडीआरएफ के छह जवान, वन विभाग के दो सदस्य और ट्रेकिंग एजेंसी के सात सदस्य भी रेस्क्यू अभियान में जुट गए।
केदारताल में बर्फीले तूफान ने रोका रेस्क्यू अभियान
केदारताल क्षेत्र में लापता सात ट्रेकर्स और एक गाइड की तलाश में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का खोज एवं बचाव अभियान रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। करीब 15 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण बचाव दलों को बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
रविवार को मौसम में आंशिक सुधार होते ही हेलीकॉप्टर के जरिए केदारताल और भोजखड़क क्षेत्र की दो बार हवाई रेकी की गई। बर्फ से ढके इलाके में लापता ट्रेकर्स या उनके टेंट का कोई स्पष्ट दृश्य संकेत नहीं मिल पाया। एसडीआरएफ सेनानायक अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर लापता लोगों की खोजबीन के लिए विशेष पर्वतारोहण टीम को इस अभियान में लगाया गया है। इससे पूर्व एसडीआरएफ की गंगोत्री पोस्ट की टीम के जवानों ने पैदल मार्ग से केदारताल क्षेत्र में पहुंच तलाशी अभियान चलाया था। अत्यधिक बर्फबारी और विषम परिस्थितियों के चलते टीम का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। रविवार को एसडीआरएफ के हेड कांस्टेबल रवि चौहान और कांस्टेबल दीपक पंत हेलीकॉप्टर से हर्षिल पहुंचे। दोनों जवानों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारताल ट्रैक की दो बार हवाई निगरानी की लेकिन सफलता नहीं मिली।
हाई एल्टीट्यूट टीम घटना स्थल के लिए हुई रवाना
अभियान को और गति देने के लिए एसडीआरएफ मुख्यालय से एक विशेषज्ञ टीम को आवश्यक रेस्क्यू और हाई-एल्टीट्यूड पर्वतारोहण उपकरणों के साथ रवाना किया गया है। वहीं, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं ने बताया कि बार-बार मौसम खराब होने से रेस्क्यू में बाधा आ रही है। अब पर्यटकों की तलाश के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम) की माउंटेनियरिंग टीम की मदद ली गई है। यह टीम रविवार शाम हर्षिल पहुंच चुकी है और मौसम अनुकूल होते ही सोमवार को केदारताल के लिए रवाना होगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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