केदारताल झील टूटी तो महाविनाश! 45 मिनट में गंगोत्री पहुंचेगी बाढ़, ऋषिकेश तक तबाही
केदारताल झील को लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ी चेतावनी जारी की है। इस झील में अभी 1.56 अरब लीटर पानी जमा है। अगर यह झील टूटी तो 45 मिनट में बाढ़ गंगोत्री तक पहुंच जाएगी। ऋषिकेश तक तबाही के आसार हैं।
Kedartal Lake Flood Warning: उत्तरकाशी की केदारताल झील भविष्य में आपदा का कारण बन सकती है। इसका प्राकृतिक बांध टूटा तो महज 45 मिनट में गंगोत्री तक बाढ़ की लहर पहुंच सकती है। शुरुआती 15 मिनट में इसका प्रवाह 2800 घनमीटर प्रति सेकंड तक पहुंचने का अनुमान है। गंगोत्री पहुंचने पर भी इसकी रफ्तार 1450 घनमीटर प्रति सेकंड रह सकती है।
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की के वैज्ञानिकों के शोध में यह खतरा सामने आया है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिमोट सेंसिंग में प्रकाशित इस अध्ययन में झील के विस्तार, जलवायु परिवर्तन और झील टूटने की स्थिति में संभावित बाढ़ का आकलन किया गया है।
अध्ययन के अनुसार में केदारताल का क्षेत्रफल 64,455.86 वर्गमीटर था। वर्ष 2020 में यह बढ़कर 1,05,772.99 वर्गमीटर और 2025 में 1,33,823.1 वर्गमीटर हो गया। 35 वर्ष में झील का क्षेत्रफल 107.5% बढ़ा है। खास बात यह है कि 2020 से 2025 के बीच ही झील का विस्तार करीब 28 हजार वर्गमीटर बढ़ गया।
1.56 अरब लीटर पानी जमा
सितंबर 2026 में करीब 20 वैज्ञानिकों की टीम ने झील का सर्वे किया। इसमें झील की लंबाई करीब 600 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर मापी गई। इसकी अधिकतम गहराई 13 मीटर और अनुमानित जल भंडारण क्षमता करीब 1.56 अरब लीटर आंकी गई। वैज्ञानिकों ने हिमालयी झीलों की नियमित निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और समय रहते चेतावनी देने वाली व्यवस्था विकसित करने की जरूरत बताई है।
संकरी घाटी में दो मीटर तक हो सकती है पानी की गहराई
झील का प्राकृतिक बांध टूटने की स्थिति का आकलन करने के लिए वैज्ञानिकों ने दो आयामी जलगतिकीय मॉडल का इस्तेमाल किया। इसके अनुसार झील से निकलने वाली बाढ़ की लहर शुरुआती 15 मिनट में अधिकतम प्रवाह तक पहुंच सकती है। इसका अनुमानित प्रवाह 2800 घनमीटर प्रति सेकंड होगा।
केदारगंगा घाटी में 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर यह 45 मिनट में गंगोत्री पहुंचेगी। घाटी के संकरे हिस्सों में पानी की गहराई दो मीटर तक हो सकती है। वहीं, संगम के आसपास बसे क्षेत्रों में संभावित जलभराव की गहराई शून्य से 15 मीटर तक रह सकती है। इससे नदी किनारे और निचले इलाकों में बने निर्माण और बुनियादी ढांचे को गंभीर खतरा हो सकता है।
पानी भागीरथी से होते हुए ऋषिकेश तक पहुंचेगा
शोधकर्ता डॉ.लवकुश कुमार पटेल ने बताया कि तापमान बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और हिमनद झीलों का विस्तार हो रहा है। अत्यधिक बारिश ऐसी झीलों व उन्हें रोकने वाले प्राकृतिक बांधों पर दबाव डाल सकती है। उन्होंने बताया कि केदारगंगा गंगोत्री में भागीरथी नदी से मिलती है। सहायक नदियों के जरिए पानी ऋषिकेश तक पहुंच जाएगा।
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