केदारताल हिमस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई, आज 3 और शव मिले; 8 दिन से सर्च ऑपरेशन जारी
Kedartal Avalanche: उत्तरकाशी के केदारताल ट्रैक पर 29 अक्टूबर को हिमस्खलन की चपेट में आकर आठ ट्रेकर्स लापता हो गए थे। आठ दिनों से जारी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में अब तक सात शव बरामद हो चुके हैं।
सुरेंद्र नौटियाल, उत्तरकाशी
Kedartal Avalanche: उत्तरकाशी के केदारताल ट्रेक पर हुए हिमस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। शुक्रवार को रेस्क्यू टीम ने तीन और शव बरामद किए। इससे पहले चार शव मिल चुके थे। हादसे में लापता आठ लोगों में से अब तक सात के शव मिल चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की तलाश जारी है। केदारताल ट्रेक पर 29 अक्टूबर को हिमस्खलन हुआ था। उस समय ट्रेकर्स का दल केदारताल से वापस लौट रहा था। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की चपेट में आने से आठ लोग लापता हो गए थे।
एसडीआरएफ और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम) की संयुक्त टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। शुक्रवार, 6 नवंबर को सैटेलाइट फोन से मिली जानकारी के आधार पर टीम ने लापता लोगों के संभावित ठिकानों पर तलाश की। इस दौरान बर्फ में दबे तीन पुरुषों के शव अलग-अलग जगहों से मिले।
रेस्क्यू टीम ने तीनों शवों को पहले बेस कैंप पहुंचाया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से उन्हें उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड लाया गया। यहां से शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
अब तक 5 पुरुष और 2 महिलाओं के शव मिले
इस हादसे में इससे पहले चार शव बरामद हुए थे। इनमें दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल थीं। शुक्रवार को मिले तीनों शव पुरुषों के हैं। इस तरह अब तक पांच पुरुषों और दो महिलाओं के शव बरामद किए जा चुके हैं।
क्षेत्र में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण रेस्क्यू अभियान में काफी मुश्किलें आ रही हैं। इसके बावजूद एसडीआरएफ और एनआईएम की टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं।
एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी के निर्देशन में टीमें अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर अभियान चला रही हैं। एक लापता व्यक्ति की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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