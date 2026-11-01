केदारताल में बर्फीली पहाड़ियों के बीच 8 ट्रैकर्स अभी भी फंसे, हिमस्खलन से रेस्क्यू में मुश्किलें
Kedartal Avalanche: केदारताल ट्रैक पर बर्फीली पहाड़ियों के बीच 8 ट्रैकर्स अभी भी फंसे हुए हैं। 4 को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हिमस्खलन के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं।
Kedartal Avalanche: उत्तरकाशी के केदारताल ट्रेक पर खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण 12 लोग फंस गए हैं। रास्ते में हिमस्खलन होने से बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है। चार लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आठ लोगों तक पहुंचने के प्रयास जारी हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दूल गुसाईं ने बताया कि केदारताल में फंसे 12 लोगों में सात पर्यटक व पांच सपोर्टिंग स्टाफ हैं। चार को रेस्क्यू किया गया है। एक गाइड व सात पर्यटकों को निकाला जा रहा है।
जिला आपदा कंट्रोल रूम के अनुसार गत 27 अक्तूबर को गंगोत्री से सात ट्रेकर्स और पांच सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 12 लोग केदारताल ट्रेक रवाना हुए थे। ये ट्रेकर्स पश्चिम बंगाल व यूुपी के हैं। उन्हें 29 अक्तूबर को लौटना था। खराब मौसम के कारण रास्ता बंद हो गया । 30 अक्तूबर को फोन पर ट्रेकर्स ने कच्ची ढांग के पास सुरक्षित होने की जानकारी दी।
रेस्क्यू अभियान में एसडीआरएफ, वन विभाग और ट्रेकिंग एजेंसी
शनिवार को एनडीआरएफ टीम उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए रवाना हुई। वन विभाग के दो सदस्य, ट्रेकिंग एजेंसी के सात व एसडीआरएफ के छह जवान भी रेस्क्यू अभियान में लगाए गए हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के रेंजर प्रदीप बिष्ट ने बताया कि कच्ची ढांग के पास तीन पोर्टर और एक कुक सहित चार लोग सुरक्षित मिल गए हैं। शेष आठ लोग भोजखड़क से आगे फंसे हुए हैं।
हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने के लिए आपदा प्रबंधन ने भेजा पत्र
रेस्क्यू टीम घायल को उपचार देने और सभी लोगों को निकालने में जुटी है। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के लिए आपदा प्रबंधन ने संबंधित विभागों को पत्र भेजा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सभी टीमों को आपसी समन्वय से रेस्क्यू अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं।
फंसे ट्रेकर्स की सूची
● तपस बाउरी निवासी पश्चिम बंगाल
● रतन घोष निवासी पश्चिम बंगाल
● मनोज खोवास निवासी पश्चिम बंगाल
● रिंटू मॉडलनिवासी पश्चिम बंगाल
● उदय घोष निवासी पश्चिम बंगाल
● वर्तिका वर्मा निवासी उत्तरप्रदेश
● दीपिका वर्मा निवासी उत्तरप्रदेश
● सिद्धार्थ राणा निवासी उत्तरकाशी
सुरक्षित निकाले गए लोग
● रोहन राणा निवासी उत्तरकाशी
● नयन बहादुर निवासी नेपाल
● दीपक सिंह निवासी नेपाल
● परचंदा सिंह निवासी हिमाचल प्रदेश
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
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