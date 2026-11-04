केदारताल में उन 8 ट्रेकर्स के साथ क्या हुआ? 4 दिन बाद 2 शव मिले; अब तक क्या पता चला
Kedartal Avalanche: केदारताल में ट्रैकर्स के लिए गए यूपी और बंगाल के 8 लोग हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। 29 अक्तूबर से उनका कोई सुराग नहीं है। अब दो शव मिले हैं।
Kedartal Avalanche: केदारताल ट्रेक पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के चलते लापता हुए यूपी और बंगाल के आठ ट्रेकरों में से दो के शव मंगलवार को बरामद किए गए। इनमें एक महिला और एक पुरुष ट्रेकर शामिल है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम)और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान के चौथे दिन बर्फ में दबे दोनों शवों को निकाला। मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बुधवार को लापता शेष छह ट्रेकरों की भी तलाश की जाएगी।
गत 27 अक्तूबर को गंगोत्री से सात ट्रेकर्स और पांच सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 12 लोग केदारताल ट्रेक के लिए रवाना हुए थे। इस दल को गुरुवार 29 अक्तूबर को लौटना था। वापसी के दौरान भारी बर्फबारी और हिमस्खलन से उनकी वापसी का रास्ता बंद हो गया। इससे यह दल वहीं फंस गया। शुक्रवार 30 अक्तूबर को दल में शामिल कुछ लोगों ने ट्रेकिंग एजेंसी को कच्ची ढांग के पास सुरक्षित होने की जानकारी देकर मदद मांगी।
बर्फीले तूफान और धुंध के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें
बीते शनिवार को एसडीआरएफ, वन विभाग और ट्रेकिंग एजेंसी की टीम ने कच्ची ढांग के पास तीन पोर्टर और एक कुक सहित चार लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। दल में शामिल सात ट्रेकर और एक गाइड भोजखड़क से आगे फंस गए। हिमस्खलन के कारण रास्ता बाधित होने से रेस्क्यू टीम उन तक नहीं पहुंच सकी। बीते रविवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम को भी रेस्क्यू अभियान में शामिल किया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से केदारताल क्षेत्र की दो बार हवाई रेकी की गई लेकिन लापता ट्रेकरों का सुराग नहीं मिल सका। मंगलवार को टीम को बर्फ में दबे एक महिला और एक पुरुष के शव दिखाई दिए। टीम ने काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला। अपराह्न तीन बजे तक सर्च अभियान चला।
हिमस्खलन के चलते फंस गए थे ये ट्रेकर
पश्चिम बंगाल: तपस बाउरी, रतन घोष निवासी, मनोज खोवास,
रिंटू मॉडल, उदय घोष,
उत्तर प्रदेश: वर्तिका वर्मा,
दीपिका वर्मा, सिद्धार्थ राणा
मौके के हालात देखकर आशंका जताई जा रही है कि ट्रेकर्स अचानक आए भारी एवलांच की चपेट आए होंगे। इसलिए अब रेस्क्यू अभियान अब बर्फीले क्षेत्र में चलाया जा रहा है।
सर्च अभियान: सोमवार को मिले थे टेंट ओर बैग
सोमवार को तलाशी अभियान के दौरान रेस्क्यू टीम को छह से सात फीट मोटी बर्फ के बीच हिमस्खलन (एवलांच) वाले हिस्से में अलग-अलग जगहों पर ट्रैकर्स के टेंट और बैग पड़े मिले। अब बुधवार को भी सर्च अभियान चलाया जाएगा। उत्तरकाशी के केदारताल ट्रेक पर भारी बर्फबारी और एवलांच के कारण लापता हुए ट्रेकर्स के परिजनों ने ट्रेकिंग एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने हादसे के लिए ट्रेकिंग एजेंसी को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के चार दिन बाद भी एजेंसी की ओर से अब तक परिजनों से संपर्क तक नहीं किया गया है। अभियान के लिए एजेंसी के पास न तो अनुभवी गाइड था और न ही वेदर की पुख्ता जानकारी थी। खराब मौसम के बाद भी ट्रेकर्स को केदारताल की सैर कराई गई। जिसके लिए उन्होंने अब संबंधित एजेंसी के विरुद्ध थाना हर्षिल में अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी की है।
दो ट्रेकर्स के शव मिले
उत्तरकाशी के केदारताल ट्रेक पर भारी बर्फबारी व एवलांच के कारण लापता हुए ट्रेकर्स व एक गाइड की चौथे दिन भी तलाश जारी रही। मंगलवार को भी रेस्क्यू टीमें सर्च अभियान में जुटी रहीं। उधर दो लापता ट्रेकरों के शव मिले हैं। दूसरी ओर लापता ट्रेकर्स में शामिल वर्तिका वर्मा और दीपिका वर्मा निवासी उत्तर प्रदेश का भाई अतुल वर्मा अपनी दोनों बहनों की सुध लेने के लिए दोस्तों के साथ उत्तरकाशी पहुंचे हैं। जहां उन्होंने हादसे के लिए सोल शिखर एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि एजेंसी संचालक ने हादसे की जानकारी अपनी सोशल साइट पर स्टोरी लगा कर दी है। जिसमें उन्होंने ट्रेकर्स मिसिंग होने की बात कहकर प्रार्थना करने की गुहार लगाई है, लेकिन परिजनों को फोन कर संपंर्क तक नहीं किया। जब एजेंसी के मालिक सौरभ को परिजनों ने फोन किया तो उन्हें कोई रिसपोंस नहीं दिया गया। एजेंसी की ओर से अभी उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है।
उन्होंने कहा कि ग्रुप में केवल दो लड़कियां थीं, यदि वह चलने में असमर्थ थी तो एजेंसी को उनको प्राथमिकता देकर मदद करनी थी। परिजनों को समाचार पत्रों व न्यूज के माध्यम से जानकारी मिल रही है। जिसके बाद से परिजन चिंतित है। कहा कि जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जब तक उनके लापता ट्रेकर्स का पता नही चल जाता वह यहीं रहेंगे।
एजेंसी के विरुद्ध हर्षिल में दर्ज कराएंगे रिपोर्ट
उत्तरकाशी। मंगलवार को उत्तरकाशी पहुंचे लापता पर्यटक वर्तिका वर्मा व दीपिका वर्मा के भाई अतुल वर्मा ने हादसे के लिए पूरी तरह एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बुधवार तक सोल शिखर एजेंसी के विरूद्ध हर्षिल थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है। उन्होंने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से लापता ट्रेकर्स की जल्द तलाश करने की मांग की है।
सोमवार को दस सदस्यीय टीम हेलीकॉप्टर से ड्राप की
एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया कि अभियान को तेज करने के लिए सोमवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (नीम) के चार विशेषज्ञों समेत 10 रेस्क्यू कर्मियों को हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्र में ड्रॉप किया गया है। ये जवान विशेष उपकरणों की मदद से बर्फ के नीचे लापता लोगों की खोजबीन कर रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन में एनडीआरएफ के 10, एसडीआरएफ के छह, वन विभाग के दो और ट्रैकिंग एजेंसी के सात सदस्यों समेत नीम के कुल 35 से अधिक जवान चार दिन से मोर्चे पर डटे हैं। दो हेलीकॉप्टर और पैदल टीमों के माध्यम से अब तक करीब 20 किलोमीटर का दुर्गम दायरा खंगाला जा चुका है।
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